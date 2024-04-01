مسلم: "كنت مسؤول عن جامع جمب بيتي وبصلي بالناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - مسلم: زعلان أني مبقتش بصلي ولكن غصب عني مسحول في الغناء

فاجئ مطرب المهرجانات مسلم، الإعلامية أميرة بدر على الهواء مباشرة، بتأديته للآذان خلال حلقته معها في برنامج "أسرار".

وكشف مطرب المهرجانات مسلم، خلال برنامج "أسرار" أنه كان يؤم بالمصلين في مسجد بجانب منزله، قائلًا: عرفت ان صوتي حلو من وانا عندي ٨ سنين وابتديت أذن وأكون مسؤول عن الجامع اللي جمب بيتي وافتحه للناس، وكنت بغني لحد قبل ما اتدين وكده، ولكن صوتي بقى كويس بسبب تجويد القرآن لأنه بيحسن الصوت.



واضاف مسلم: انا اتبهدلت أو ي عشان أرجع أغني وكان حلمي اوصل بموهبتي لهدف أقول اني هوصل وهعمل ده، بغض النظر عن تقديمي للقرآن، ومبقتنعش بكلام الشيوخ أن الغناء حرام والدين بتاعنا ده دين الأخلاق وربنا هيحاسب كل واحد على نواياه، ممكن أصلي ولكن في حاجات بتفوتني ومش زي الأول وبتمنى ربنا يهديني وأرجع تاني، وشغلي السبب في كده وده غصب عني وكفاية مسحول في حوار الجواز والخطوبة.

مسلم يتحدث عن خطيبته

تحدث مسلم عن خطيبته قائلًا: "خطبت بعد طلاقي بـ 7 شهور، لأني حبيت من قلبي مش بعقلي واختيار قلبي، والمرة اللي فاتت كانت اختيار الناس وأني اقعد في البيت واتجوز وممشيش غلط، وكلنا بنغلط وكلنا خطائين، واللي خطبتها من برا المجال ومحترمة من عيلة، واتظلمت معايا، وكانت بتستحمل، والناس افتكرت إنه ا اخدتني من طليقتي وابني.



واستكمل مسلم: انا معملتش حاجة غلط وعملت خطوبة زي أي بني آدم ومجرحتش حد طليقته بالخطوبة اللي عملتها، وراعيت مشاعرها وعمري ما هجرحها لأنها ام ابني، وكنا مطلقين ومش قايلين لحد، ولما بدأنا نشوف حياتنا قولنا نعلن عشان الناس تعرف، الناس قالت خطوة سريعة، ولكن حسيت مع خطيبتي بحاجات محستهاش مع اللي قبلها، حبيت أن ثقتي في نفسي زادت وقبل كده مكنتش عايش حياة.



وأضاف مسلم، أنه عاد مرة أخرى لخطيبته بعد إعلانه فسخ الخطوبة: ده تسرع مني وأنا اللي نزلت اننا فركشنا وفي ناس قالت بغيظ طليقتي ولا محتاجة أعمل تريند عشان اتشهر، بندم اني عرفت للناس تفاصيل حياتي الشخصية بس اتعلمت، وأنا بني ادم عايز احب واعمل اسرة وحياة،.

وقال مسلم: احنا رجعنا لبعض لاننا مستحملناش نبعد عن بعض ومرضيناش نقول إننا رجعنا، عشان الناس متفكرش نعمل لقطة ولا تريند، ومش حابب حد يحطها في الحتة دي لأنها أنضف من كده، وناوي اننا نعقل ونكبر ومنتسرعش في اي حاجة بعد كده، أنا اللي اتقمصت شوية وموقف حصل ولكنها مسابتنيش ومسابتنيش زعلانة في عز منا غلطان، احترمتها.

برنامج "أسرار" يعرض يوميًا على شاشة "النهار " تستضيف خلاله الإعلامية أميرة بدر، عددًا من نجوم الفن والرياضة والسياسة والمجتمع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.