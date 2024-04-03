نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصخرة يفقد رقمه القياسي كأعلى ممثل أجرًا للمرة الأولى لهذا المصارع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حطم المصارع الشهير بعالم فنون القتال المختلط كونور ماكجريجور الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به النجم دوين جونسون الصخرة، بأن أصبح أعلى من يتقاضى أجر عن أول دور سينمائي يجسده على الإطلاق.

ووفق ديلي ميل، حصل كونور على 5.5 ملاين دولار، عن انطلاقته في عالم هوليوود بعد مشاركته في بطولة Road House.

وأعلن النجم دوين جونسون عن العمل على نسخة سينمائية حية، ستطرح من فيلم ديزني الشهير MOANA.

وذلك خلال اجتماع المستثمرين السنوي لشركة ديزني، والذي شارك به دوين جونسون، معلنًا عن أنه سيشارك في دور البطولة بالنسخة السينمائية الحية من فيلم الرسوم المتحركة الناجح.

النسخة الكارتونية

وشارك دوين جونسون في النسخة الكارتونية من فيلم موانا بتجسيد لصوت شخصية ماوي، وشارك في البطولة أيضًا بالنسخة الكارتونية، أولي كرافالو مجسدة لصوت موانا.

وكل من جيميان كليمان، مجسدا لصو تاماتوا، وألن توديك، وتيمويرا موريسون مجسدا لصوت شيف توي، ونيكو شورزينجر مجسدة لصوت سينما، ورتشيل هاوس مؤدية لصوت راما تالا.

جديد أعمال "الصخرة"

يأتي ذلك بعد أن سبق وظهر الثنائي الشهير دوين جونسون وهنري كافيل، في موقع تصوير أحدث أعمالهم السينمائية الذي يطرح بعنوان Red One.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد، الذي يشهد للمرة الأولى تعاون بين دوين جونسون وهنري كافيل على الشاشة الكبيرة.