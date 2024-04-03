تعرف على أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "مليحة"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “مليحة”، استقبال أدهم وأسرته، لضيوفهم "مليحة "سيرن خاص وجدتها "ألطاف "ديانا رحمة، وذلك بعد زيارتهما له لشكره على وقوفه بجانبهما في الحادث الإرهابي على الحدود المصرية قرب مدينة السلوم، وقام دياب وأسرته بعزومتهما على كتب كتاب شقيقه علي، الذي من المقرر عقده غدًا.

ملخص أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة

ولم يمض سوى وقت قليل، حتى جاء علي هو وفريدة خطيبته ليخبرا الأسرة بأن وسط البلد تشهد اشتباكات وعلى أثرها تأخرا في الوصول إلى المنزل، وهو ما دفع الأسرة ألا تترك مليحة وجدتها تعودان في هذا التوقيت حيث يقميان في العباسية، ومن الصعب وصولهما، لذا قررتا أن تظلا معهم في منزل أدهم وساعدتا في إعداد الطعام.

وقرر أدهم أن يتزوج وأخبر والدته برغتبته في الزواج، وفرحت بذلك حيث كانت تنتظر هذا اليوم منذ زمن طويل، إلا أنه لم يفصح لها عن العروس خلال هذه الحلقة، ومن المقرر أن تشهد الحلقة القادمة معرفة العروس الذي اختارها المقدم أدهم.

تفاصيل مسلسل مليحة

يتألف مسلسل «مليحة» من 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه خلال النصف الثاني في شهر رمضان المبارك عبر قنوات الحياة، ON، CBC.

وتدور أحداث مسلسل «مليحة» حول فتاة فلسطينية كانت تعيش في ليبيا، بعد أن دمر الاحتلال الاسرائيلي منزلها في الإنتفاضة التي حدثت عام 2000، وخلال رحلة معاناة مليحة تتقابل مع ضابط مصري على الحدود الليبية يدعى «أدهم» وتقع في حبه أثناء محاولته للعودة إلى قطاع غزة.