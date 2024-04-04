مي كساب تتزوج باسم سمرة بالحلقه 24 من ” العتاولة ”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 08:33 صباحاً - شهدت الحلقة 24 من مسلسل العتاولة، تطورات كثيرة بدأت بانتقام عيسى الوزان - باسم سمرة، من الُبني - أحمد عبدالله، بعدما اكتشف خيانته له والعمل مع نصار - أحمدالسقا، لكن لم يقتله وأخبره إلا يفارق منزله حتى لا يقتل أسرته.

علي الجانب الاخر، تخبر سترة - فريدة سيف النصر، نجلها نصار، أن يترك المنزل لأنها لا تحتمل وجود حنة -زينة، في المنزل، فيترك لها المنزل ويأخذ زوجته ويسعى للانتقام من عيسى الوزان بعد قتله لنجله.

وبعد وفاة نجل عيشة - مي كساب، تذهب عيشة إلى عيسى الوزان وتطلب منه الزواج مقابل تدمير عائلة العتاولة، وقتل الجنين التي تحمله حنه زوجة نصار، فيوافق عيسى الوزان.

مسلسل “العتاولة” مكون من 30 حلقة وهو من بطولة طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومي كساب، وحنان سليمان، وهدى الإتربي، وصلاح عبدالله، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.