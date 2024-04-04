حجاج عبدالعظيم يهدد نيللي كريم وصدقي صخر يبدأ في الأحجار الكريمة.. أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل " فراولة "

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم بحضور والدها حجاج عبد العظيم مقر شركتها واستعجب بتيسير حالها، وطلب منها مساعدته ماديًا.

حجاج عبدالعظيم يذهب للدجال ويهدد فراولة

وذهب حجاج عبدالعظيم لدجال للسيطرة على " فراولة " ولكن ينصحه بأن تبتعد ابنته عن مهنة الطاقة الحيوية لان نهايتها سيئة.

كما هدد حجاج عبد العظيم، باستخدام قوة روحانية للسيطرة عليها، خاصة بعد رفضها مصالحته بعدما استولى على ميراث والدتها.

رجل أعمال يطلب من فراولة

أما صدقي صخر بدأ علاج المرضى بالاحجار الكريمة، ونيلي كريم دخلت عالم الأثرياء وجاء لها رجل أعمال يعمل في استيراد وتصدير الأدوات المنزلية ولجأ ل" فراولة " للقضاء على منافسه في السوق.



قصة مسلسل فراولة

المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

نجوم مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

