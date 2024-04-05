في عيد ميلادها.. رحاب الجمل موهبة فنية ثابتة لا يختلف على مكانتها أحد

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الجمعة 5 أبريل عيد ميلاد الفنانة رحاب الجمل، والتي تتمتع رحاب الجمل بمظهر جمالي جذاب وموهبة تمثيلية متميزة، تتميز أدوارها بالعفوية والحيوية وقدرتها على تجسيد شخصيات مختلفة بمهارة، تعتبر رحاب الجمل واحدة من الوجوه في الساحة الفنية، وتلقت تقديرًا كبيرًا عند الجمهور والنقاد على مواهبها وإسهاماتها في الفن.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن آخر أعمالها الفنية



وُلدت الفنانة رحاب الجمل في مركز دمنهور التابع لمحافظة كفر الشيخ، وأوضحت في تصريحات تليفزيوينة لها إنها كانت تعشق الفن منذ نعومة أظفارها.



رحاب الجمل تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها في بيت الرفاعي وصدفة



شاركت الفنانة رحاب الجمل ضمن موسم دراما رمضان 2024 من خلال دورين بعملين مختلفين، الأول هو مسلسل "بيت الرفاعى" الذى يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، في حين العمل الثانى هو مسلسل صدفة، من بطولة الفنانة ريهام حجاج.



أبطال مسلسل "بيت الرفاعي"

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، دنيا المصرى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

أبطال مسلسل صدفة

فى حين مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، ميار الغيطى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.