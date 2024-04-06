الشاعر عنتر هلال يروى مأساته مع الإهمال الطبي: كنت بتعالج سنتين غلط (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - روى الشاعر الغنائي عنتر هلال، مأساته مع الإهمال الطبي وإجراء عملية قلب مفتوح غير خلالها 4 شرايين كانت مسدوده، بعد أن كان يتناول أدوية خاطئة لمدة عامين بعد أن شخصه الطبيب بأنه يعاني من ارتجاع في المريء ومشاكل في القولون العصبي والمعدة.

فيديو.. الشاعر عنتر هلال يروى مأساته مع الإهمال الطبي: كنت بتعالج سنتين غلط

وأضاف عنتر هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بعد عامين من تناول العلاج وحالتي تسوء يوما بعد يوم، في تدهور باستمرار، اتجهت إلى طبيب آخر فاكتشفت أن المشكلة تتعلق بالقلب.

وفتح الشاعر الغنائي عنتر هلال، النار على المطربة شيرين عبد الوهاب وأنغام وآمال ماهر لم يقدموا أي شيء جديد أو نقلة في المجال سواء على مستوى الأداء أو المزيكا، فهم حناجر فقط ولا يملكون شكلا غنائيا متفردا.