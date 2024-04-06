مجدي الجلاد: "الناس تعتقد أن الصحفي له مواقف سياسية ثابتة لكن المسألة بتبقى حسب المرحلة الزمنية"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن سر بينه وبين المهندس أحمد عز قائلًا: "مبكتبش مذكرات أحمد عز، ولو عرض عليا هكتبها، والناس تعتقد أن الصحفي له مواقف سياسية ثابتة، وده غير صحيح، لكن المسألة حسب المرحلة الزمنية، يعني لو أحمد عز قالي اكتب مذكراتي أثناء فترة سلطته هرفض، لكن برا السلطة هو شخصية كانت مؤثرة في وقت ما في تاريخ مصر، مهنتي بتقول تأريخ ذلك لفائدة البلد وللأجيال اللي جاية".

وقال الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "دلوقتي مش في السلطة ولا يسعى لها، هو رجل أعمال وبينا نقاشات طويلة، وفي سر بيني وبينه قلت له ليه متكتبش مذكراتك، قالي لا مش هينفع وله اسبابه، وربما مش وقت الاسرار اللي هيعرضها، وانا لما جيت اكتب مذكراتي قفلتها في الفصل الثاني وقلت مش هكتب دلوقتى، ولكن هبقى سعيد اني اكتب عن فترة شديدة الأهمية مع شخصيات كانت تحكم مصر، لكنها الآن ليست في السلطة، واتمنى ان اكتب مذكرات".

مواعيد برنامج أسرار



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

