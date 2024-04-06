أحمد السقا يحتفل بإنتهاء تصوير مسلسل "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان أحمد السقا بإنتهاء تصوير مسلسل العتاولة، حيث كان آخر يوم لتصوير المسلسل اليوم.



ونشر أحمد السقا من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك معلقة: "النهاردة كان أخر يوم في تصوير العتاولة، شكرا من كل قلبي لكل حد اشتغل وتعب في المسلسل ده بدايةً من الشركة المنتجة وعلى رأسهم الأستاذ صادق الصباح وأنور الصباح وعلي حسن، والمخرج الشاطر الذكي الموهوب أحمد خالد موسى والمؤلف المحترف الأستاذ هشام هلال والأستاذ حسام حبيب مدير التصوير اللى ورانا جمال اسكندرية والأستاذ أحمد زيتون مدير تصوير الوحدة التانية والأستاذ سارىي هاني صاحب الموسيقى التصويرية وم/نادية عادل مهندسة الديكور والاستاذة دينا نديم مصممة الازياء

انا اتشرفت".

وأضاف: "واستمتعت بالعمل مع زملائي واخواتي اللى مالهومش زي طارق لطفي وباسم سمره وزينة ومي كساب وعمي وحبيبى صلاح عبدالله ومدام فريدة سيف النصر ومدام ميمى جمال ومدام لبنى ونس والأستاذ محمد التاجي ومحمد نجاتي وصفوة ومصطفى أبوسريع ونهى عابدين وأحمد كشك ومريم الجندي وأستاذ عمرو عثمان ومؤمن نور وهدى الاتربى ومنة تيسير وزينب العبد وأحمد عبداللاه وأمير عبد الواحد ومحمد محسن وعادل يوسف ومعتز عفيفى وفاتن سعيد ويوسف الاشقر وشيريهان الشاذلي وحسني عكري ودعاء طاهر ومجدي سعيد وخالد كيشو وأحمد بيلا ومحمود الشحات وأحمد ميدان

و شرفنى بالظهور الفنان القدير محمد الصاوي ".

أحمد السقا يوجه رسالة شكر لأهالي الأسكندرية ولبنان



واستكمل:" بشكر أهل اسكندرية شكر خاص على دعمهم لينا طول وقت التصوير وشكر خاص لأهالى منطقة الأوزعى بلبنان الشقيقة.

و كل الشكر للرجالة اللى تعبت ورا الكاميرا، شباب الإخراج أحمد عادل وطحاوي وايمن وفريده وعلام وسها وساره وفتحي

هندسة الصوت احمد أبو ليله وايمن أبو ليله شباب الكاميرا مان وكل رجالة الانتاج وعلى رأسهم ا/محمد عبد الغنى وعايشه عبد الرحمن وتامر انور وعمر إنسان وكريم رضا وهرم وتوبه ومراد ومحمد عطيه وخالد ورجالة التصوير زانيته وكريم وجعيصه وادهم ورمضان والعطار وزرزور وكل رجالة الاضاءة وعباقرة الديكور زينب وعم عباس وشندى بطل الڤيديو اسيست".

واختتم:"و بخص بالشكر رجالتى اللى دايما فى ضهرى محمد حسن وشريف هلال وطه عبد الوهاب وايمن صلاح وخالد نظير.

شكرا من القلب.. الف حمد وشكر".

مواعيد مسلسل العتاولة





ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد

قصة مسلسل العتاولة



تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة





مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى