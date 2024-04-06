المطرب أكمل رسلان: أخويا كان هيغني والتزم دينيًا.. واستلفت فلوس علشان أعمل أول أغنية ليا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المطرب أكمل، تفاصيل دخوله الوسط الفني وتعاقده مع شركة صوت الدلتا، موضحة أن شقيقه من كان يسعى للغناء ومن ثم عكف عنه والتزم دينيًا.

اكمل يتحدث عن شقيقه

وقال أكمل، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": كنت حابب حياة الفن وأخويا كان عايز يغني وأنا كنت بزقه على الغناء، وكان عندي ملكة أني أغني في أعياد الميلاد وصحابنا لمجرد الظهور، ووالدتي كانت بتقولي أنت صوتك حلو ما تغني أنت كمان، ليه بتزق أخوك بس، وإحنا كنا عايشين في سلطنة عمان وكنت ماسك شغل أخويا وبقيت أخد له مواعيد من المنتجين، لغاية ما جت مواعيد مقابلات مع منتجين وهو قرر فجأة أنه هيلتزم ومش عايز يغني، هو قعد في الحالة دي 7 شهور وبعدين رجع تاني عادي لأنه كان مرتبط بأصدقاء خدوه في الناحية دي.

وتابع: أنا روحت قدمت مكانه ولاقيت أن المنتجين بيقولولي صوتك حلو، ووقتها كنت في أولى ثانوي، وبدأت انتبه أن الكلام لما يجي من منتج ويقولي صوتك حلو قررت أني أغني، وأخويا فضل فترة عنده رهبة الظهور، وأنا لحنت أغنية واحدة وبطلت تلحين وقولت أدي العيش لخبازه، وبقيت أخاف أني لو عملت لحن أكون مقتنع أن هو حلو وهو مش حلو.

وأضاف: أنا بحب ودني أكتر من أي حاجة في الدنيا، وبحب أسمع، وكنت بقابل ناس جديدة خالص ووقتها كنا كلنا جداد ودلوقتي هما نجوم الغناء والتلحين، لو كان حد يقولي اسمع دي إيه رأيك أنا عايز أديها للهضبة عمرو دياب، فكنت أقوله ما تديهاني وربنا يكرمنا، وبقيت أخد من صحابي أغاني كتير وأركنها جنبي.

واستكمل: الجيل كله بتاعنا الحالي زي تامر عاشور ورامي صبري وأحمد سعد، كنا ماسكين في إيد بعض اللي يطلع يشد التاني، وأول واحد طلع فينا الشاعر أحمد علي موسى، وفجأة لاقيناه عامل تملي معاك لـ عمرو دياب، واتخضينا من نجاحه وكان لسة عنده 18 سنة ووالده اللي عمل له التنازل، وأول واحد غنا فينا هيثم شاكر، بقى نجم وكنت بمشي معاه في الشارع مبهور.

وعن تفاصيل أول أغنيه مشيت في سكة: وروحت قدمت في شركة صوت الدلتا وسجلت أغنية مشيت في سكة ولكن مكنش في وقت في الشريط واترمت، وأكتئابت لأن كل شوية أروح شركة ميقبلونيش، وجه دكتور نصيف كوزمان قالي خد العقد بتاعك أنت مش معانا قولتله لأ أنا مش همشي من هنا، لأن وقتها كان اسم شركة صوت الدلتا ده حلم بالنسبة ليا لأن عمرو دياب وهشام عباس، كنت بحلم بيها من وأنا طفل.

وأضاف: روجت لأصحابي وعملت كليب أغنية مشيت في سكة وأجرت عفش وصورت فوق سطوح بيتي، وخدت الكليب وروحت لدكتور نصيف وقولتله حضرتم مأنتجتش ليا وخد الكليب ده وحطي اللوجو وذيعه، قالي لو حلو هساعدك، وإداني الأغنية وبعتني للناس وأنا فرحان أوي.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.