دنيا زاد تطلب من زوجة السلطان السلجوقي العودة لأصفهان.. أبرز أحداث الحلقة الـ 26 "الحشاشين"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنطلق بعد ساعات قليلة أحداث الحلقة السابعة والعشرون في اليوم السابع والعشرين من رمضان من مسلسل "الحشاشين" والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز ويشارك به ضمن الماراثون الرمضاني 2024.



ومن المقرر أن تعرض الحلقة في تمام الساعة 9:15 م وذلك عبر قناة DMC.

أبرز أحداث الحلقة السادسة والعشرون

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعرض على شاشة قناة DMC، بدأت الحلقة في ظل غياب حسن الصباح يدير برزك أميد شؤون قلعة آلموت حيث يستلم رسائل ملك الفرنجة ويوجه تعليمات إلى رجاله بقتل قائد أو اثنين من قادة جيوش البلاد التي لم تدفع الجزية مقابل مرورها بالقرب من قلعة آلموت، بينما يساعدون الجيوش التي تدفع أكثر عن طريق قتل قادة جيوش أعدائه أو قطع طريق تجارتهم في أي بلد تمر بها.

ويعبر أحد الدعاة عن رأيه لـ برزك أميد موضحًا إن تلك الاستراتيجية ستُدخلهم في حروب وصراعات مع أكثر من جهة في ذات الوقت، بالإضافة أن حسن الصباح لو كان موجود لن يوافق على هذا الأمر.

وفي جانب آخر يتواجد حسن الصباح برفقة زوجته الجديدة بدر البدور ويشعر بسعادة شديدة عندما تخبره زوجته بحملها، ويعتقد أنه يصلح أن يكون وريثا له، كما يستعد للعودة إلى قلعة آلموت مرة أخرى، وتطلب منه أن تعود معه إلى القلعة، فيخبرها أن دنيا زاد فقط هي زوجته أما هي فمجرد أم للصبي الذي ينتظره، وأن عليها الاحتفاظ بالسر حتى تقوم بمهتها كاملة.



أما دنيا زاد تطلب من زوجة السلطان السلجوقي برقياروق، أنّ تترك القصر وتعود مرة أخرى إلى منزلها في أصفهان، حتى تستطيع أن تتحدث مع نساء المدينة عن حقيقة زوجها حسن الصباح ودعوته، مما يساعدها في إنقاذ أرواح كثيرة من الانسياق وراء أفكاره وشروره، وأنها تريد أن تفعل ذلك من أجل الانتقام من حسن الصباح بسبب قتل ابنها، وتوافق زوجة السلطان على طلبها، وستطلب من السلطان أنّ يزيد الحراسة على منزلها.

ومن جانب آخر تزوج يحيى ابن المؤذن من حبيبته نورهان بعدما نجحت نورهان في الهرب من قلعة آلموت مع زوجة حسن الصباح والوصول إلى مدينة أصفهان، في نفس الوقت الذي قرر فيه يحيى عدم تنفيذ مهمة الصباح بقتل الخليفة العباسي والذهاب إلى قصر السلطان ليكشف له كل ما حدث في القلعة، ويقرر السلطان أن يكافئ الحبيبين ويجمعهم.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

موعد مسلسل “الحشاشين”

أعلنت قنوات dmc عن مواعيد عرض مسلسل “الحشاشين” للنجم كريم عبد العزيز، حيث ستقوم القناة بنقل أحداث المسلسل طوال الشهر المبارك، في تمام التاسعة وربع مساءًا على dmc، وسيتم عرضها بشكل حصري عبر شاشة القناة، ويمكن ضبط تردد القناة من خلال:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12092.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.