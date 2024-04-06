رامز جلال عن حسن شاكوش وطليقته ريم طارق: "الكابل اللي فضحو واستباحو بعض"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل الحلقة 27 من برنامج رامز جاب من الآخر، حيث حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحاياها.

وبدأ رامز جلال الحلقة بتقديم ضيوفه قائلا: "الجواز موجود من قديم الأزل بس فيه اصول في احترام، رشدي أباظة اتجوز وطلق أربع مرات بس من سكات،، الاتنين اللي جاينلنا النهاردة الخناقات بتاعتهم بقت على السلالم والاقسام، الراجل يقطع في المدام، كابل فضحو بعض فضيحة بجلاجل الكل جاب في سيرتهم، استباحو بعض نهشو في بعض ولما الموضوع قرب يدخل في الأعراض قربب اجبهملكو.. معانا ومعاكو المطلقة والغادر حسن شاكوش وريم طارق"

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.