نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن شاكوش يكشف حقيقة زواجه بعد انفصاله عن ريم طارق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل مطرب المهرجانات حمو بيكا وطليقته ريم طارق ضيوف الحلقة 27 من برنامج رامز جاب من الآخر والمذاع على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساء عقب آذان المغرب مباشرة.

واستقبل رامز جلال مطرب المهرجانات حسن شاكوش فور وصوله برنامج "رامز جاب من الآخر" حيث فاجأه رامز بخروجه من الشجرة ليعلق حسن قائلا: "نزلت جبتلك لبس مخصوص".

وسخر رامز جلال من حسن شاكوش قائلا: "ياريتك جيت بالبرنص كان أرحم من اللي احنا شايفينه..القميص ده مدلوق عليه كلور.. ده بنطلون دبل فيس".

وكشف حسن شاكوش حقيقة زواجه بعد انفصاله عن ريم طارق قائلا: "لا متجوزتش بعد ما طلقت"، كما تحدث عن خلافه مع رضا البحراوي قائلا: "كان في مشاكل بيني وبين رضا البحراوي بس زمان".

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.