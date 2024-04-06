نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم طارق لرامز جلال: "حسن شاكوش ممدش ايده عليه واللي بينا كانت خناقة سلالم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف رامز جلال مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق في الحلقة 27 من برنامجه "رامز جاب من الآخر" والمذاع على قناة MBC مصر.



واستقبل رامز جلال ريم طارق حيث فاجأها بخروجه من الشجرة ليسخر منها قائلا: "نجمة في عالم المطلقات.. طقم من التوحيد والنور.. هو حسن شاكوش مفيش نفقة.. ديه بيجاما ولا بدلة ولا عفريتة".

وطلبت ريم طارق من رامز جلال قائلة: "متجبش سيرة حسن" كما تحدثت عن خلافها مع حسن شاكوش قائلة: "خناقات سلالم.. ممدش أيده عليا".

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.