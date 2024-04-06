طليقة حسن شاكوش تدخل في حالة هياج عصبي ببرنامج رامز جاب من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 07:32 مساءً - وقع حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، وطليقته ريم طارق، في فخ برنامج رامز جاب من الآخر اليوم، للفنان رامز جلال، والذي يعرض من خلال قناة إم بي سي مصر، وذلك ضمن برامج شهر رمضان الكريم 2024.

ضيف رامز جاب من الآخر اليوم

وانفعلت ريم طارق، ودخلت في نوبة هياج عصبي، بعد أن فوجئت بحسن شاكوش أمامها، لتصرخ قائلة: 'مش هكمل والمصحف ما هكمل.. والله ما هينفع، ثم بدأت في تكسير ديكور البرنامج، وسط إطلاقها صرخات مدوية'.

وكانت حلقات برنامج المقالب رامز جاب من الآخر، شهدت تواجد عدد من المشاهير، منهم أحمد السقا وباسم سمرة، مي عمر ونجلاء بدر، محمد ثروت ومحمد أسامة أوس أوس، باميلا الكيك ومرام علي، حمادة هلال وأحمد فهمي، سمية الخشاب وآيتن عامر، الراقصتين بدرة وجوهرة، ميدو وإمام عاشور، أحمد مالك وهدى المفتي.

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

تتمحور فكرة برنامج رامز جاب من الآخر على إقناع الضيفين أن رامز جلال يقدم برنامج عادي وليس مقالب كالمعتاد، وبعد ذلك يجلس معهما رامز جلال ويشرح لهما فكرة البرنامج كلا على حدا، بعد ذلك يبدأ رامز في تنفيذ مقلبه فيهما، ويسقطان في الغرفة السوداء، ويتفاجئ الضيفين ببعضهما وغالبا يجمع رامز بين الضيوف الذين يكون بينهما مشاكل، ثم يهدهما رامز بكلب شرس، ويدخلهما مكان أشبه بالاسانسير ويرعبهما بتمساح صغير، ثم يدخلهما على الكوبري وبعدها يسقطان في المياه المتسخة.

ضيف رامز رامز جاب من الآخر اليوم

من المقرر عرض برنامج رامز جاب من الاخر في رمضان 2024 عبر قناة ام بي سي مصر بعد الفطار مباشر، ومن المتوقع أن يحل ضيف في حلقة اليوم حسن شاكوش وطليقته ريم طارق.