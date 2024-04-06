مصطفى شعبان لـ "حبر سري": فيلم النعامة والطاووس "زيرو" مشاهد جريئة.. بجهز لفيلم جديد بمشاركة بطل أجنبي

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان مصطفى شعبان، عن ان ابتعاده عن السينما طوال السنوات الماضية بسبب عدم وجو عمل مناسب، قائلا: "حصل ابتعاد عن السينما لأن مكنش في سينما ترضيني وعندي فيلم السنة دي بس في اختلاف على اسمه ونحضر جزء منه والمخرج مصري روسي".

وأشار مصطفى شعبان، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الفيلم الذي يحضره فيه بطل اجنبي سيشارك في العمل وهيبقى معانا ممثلين مصريين كثيرين لكن لسه لم يحدث اتفاق رسمي.

وأوضح مصطفى شعبان، أنه يهتم في اعماله بالمحجبات وغير المحجبات ايضا، متابعا: "أنا اهتم بالأسر والمحجبات وفي ناس مش محجبة ومحافظة وفي ناس مش مسلمين ومحافظين من كل الأديان والثقافات وبحاول أوصل لأكبر قدر ممكن ولو اتعرض عليا فيلم النعامة والطاووس هعمله تاني والفيلم كان يناقش قضية حساسة ولكن بطريقة غير خادشة وكان زيرو مشاهد جريئة والجراءة كانت فكرية".