مسلسل مليحة الحلقة 12، ذبح ابن سامي مغاوري أمام عينيه ودياب يطارد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 09:31 مساءً - مسلسل مليحة، تستمر رحلة مليحة وجدتها نحو غزة في مواجهة العديد من التحديات، ففي هذه الحلقة، تواجه مليحة وجدتها برفقة الشيخ سالم وأبنائه والدكتور هشام، عقبة جديدة تتمثل في حظر التجوال المفروض عام ٢٠١٢، مما يمنعهم من مواصلة طريقهم إلى معبر رفح.

يضطرون إلى التوجه إلى واحة بحثًا عن الطعام، لكنهم يواجهون صعوبة في العثور على ما يكفي لإطعام الجميع، في هذه الأثناء، يذهب أحد أبناء الشيخ سالم لجلب الطعام، لكنه يفاجأ بوصول عدد من الملثمين الذين يهددون الشيخ سالم.

يحاول ابن الشيخ الدفاع عن والده، لكنه يُقتل على يد الملثمين أمام أعين والده. ثم يقوم الملثمون بخطف الجميع، بما في ذلك مليحة وجدتها.

ويتلقى شقيق الضحية خبر مقتل أخيه، فيقوم بإبلاغ القوات المسلحة بما حدث. على الفور، يأتي المقدم أدهم ويداهم أحد الأنفاق لملاحقة الملثمين.

تدور اشتباكات عنيفة داخل النفق، مما يؤدي إلى إصابة أحد الجنود، واسمه بسيوني.

على هامش الحلقة، تكشف فريدة أمام الجميع خطط علي للهجرة خارج البلاد. يرفض والدها الخطة ويخبره أنه إن أراد السفر فسيذهب بدون ابنته. تشعر الأم بالصدمة من قرار والد فريدة، وتخشى على مستقبل ابنتها

مسلسل مليحة الحلقة 11

دارت أحداث مسلسل مليحة الحلقة 11 حول اجتماع الأسرة لحل مشكلة عادل وزوجته بينما يتطور علي في عالم الدروس الخصوصية، ويتلقى أدهم مكالمة هاتفية لبدء عمله في العريش.

وهناك يلتقي أدهم بالشيخ سالم الذي يجسد شخصيته الفنان سامي مغاوري، ويتحدثان عن تطور الأوضاع في سيناء وعن دخول أطراف غير معروفة الهوية في العريش وسيناء، ويقوم أدهم بمشاركة كتيبته بالتصدي لعملية تهريب للأسلحة بينما يترصد أهل الشر لشيخ سالم.

تصل مليحة وجدتها رفقة الدكتور هشام إلى العريش وهناك يتقابلون مع الشيخ سالم الذي يستدعي معهم ذكرياته وبطولاته مع غالي في الماضي.

مسلسل مليحة الحلقة 10

شهدت مسلسل مليحة الحلقة 10 تعجب إيناس من قرار أدهم بإعلان الخطوبة، وتساءلت عما إذا كان الأمر يتعلق بمليحة أم لا، بينما تساءل والديها عما إذا كان هذا القرار نابع من الشفقة على والدتها بسبب معرفة أدهم بإصابتها بالسرطان ونفى أدهم الأمر.

وعلى هامش الحلقة يعترف هشام لشقيقته بمشاعره تجاه مليحة بالرغم من أنها على وشك الرحيل عن البلاد، وكشفت شقيقة هشام في الهاتف لمليحة عن مشاعر شقيقها تجاهها، ولم تعقب مليحة على الأمر ولم ترد، ويلوم هشام على شقيقته وعلى إقدامها على إخبار مليحة بمشاعره، وخلال الحلقة ١٠ من مسلسل مليحة تخبر فريدة شقيقتها إيناس بأمر رغبة علي للهجرة.

وكعادة الحلقات تحكي جانب من قصة فلسطين وما تشهده من أحداث صعاب، وفي هذا الحلقة تمت الإشارة إلى أحداث معاصرة في القضية الفلسطينية

كل ما تريد معرفته عن مسلسل مليحة

ينافس مسلسل مليحة في موسم رمضان الدرامي في النصف الثاني من الشهر المبارك، حيث بدأ أخيرًا هذا المسلسل الذي ينتظره قطاع كبير من الجمهور.

ويعرض مسلسل مليحة عبر شبكة قنوات CBC وON والحياة والأولى المصرية والمحور وART، ويعرض على قناة ON في تمام الساعة ١١:٣٠ مساء، وعلى قناة CBC في تمام الساعة ٦:٠٥ مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة ١١:١٥ مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

أبطال مسلسل مليحة

ويشارك في بطولة مسلسل مليحة الفنان دياب وكل من الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم.