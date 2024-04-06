نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دياب يكشف عن تفاصيل حول حياته الشخصية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان محمد دياب، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، عن سبب تسميته بـ "دياب" واسمه الحقيقى محمد مبروك أبو الحديد على.

وقال دياب: "أنا أخ غير شقيق لإخوة عائلتهم ملقبة بدياب، ووالدى انفصل عن أمى وانا عندى سنة، ومتربى معاهم ومعروفين بآل دياب وأنا بقيت دياب نسبة ليهم، وأخذت اللقب منهم".

وأضح محمد دياب أن والده توفى فى 2004 قبل والدته بـ 4 سنوات، كنت بحب والدى وكان أقرب صاحب ليا وكنت بحكى معاه وبفضفضله على كل حاجة، وكان حكيما ومثقفا وواعيا، وكان طبيبا بشريا وشخصا موسوعيا، وانا مكملتش تعليمى".

واختتم دياب:" أهم شىء أصر عليه والدى وانا مكنتش عاوزها وعملتها إرضاء ليه أن أحصل على شهادة الثانوية العامة ومدخلش معهد موسيقى، وعلشان عملتها غصب عنى مكملتش الثانوية العامة".

قصة مسلسل «مليحة»

تدور أحداث مسلسل «مليحة» حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وقصة مليحة التي تم تهجير أسرتها في طفولتها بسبب قصف عنيف عقب انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، ثم تقرر العودة إلى فلسطين بعد أن فُقد 3 من أفراد عائلتها في أعمال إرهابية في ليبيا.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل مليحة

يتم عرض مسلسل مليحة على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، وتكون الإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحا، يعرض على قناة CBC الساعة 6:05 مساء، وتكون الإعادة فى تمام الساعة 9:45 صباحا، يتم عرض الحلقة على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء، وتكون الإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحًا والساعة 8:15 صباحا، يتم عرض الحلقة على منصة Watch it في تمام الساعة 6:05 مساء، ويمكنك مشاهدتها دون فواصل اعلانية.

أبطال مسلسل مليحة

يشارك في المسلسل مجموعة من الفنانين المتميزين، منهم: دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاص، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، ومسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.