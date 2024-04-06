نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الحلقة الـ 27 من مسلسل صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث تفاجأت صدفة بمحضر يأتي لمنزلها، ويطالبها بالتوقيع على أوراق قضية إثبات النسب، حيث اكتشفت أن هناك قضية رفعت على أبوها - خالد الصاوي، لإثبات النسب وعمل تحليل DNA، اتفاق جلال مع مصباح - عمرو صحصاح، على قتل طارق - عصام السقا، كما اتفق مع غادة - رانيا الخواجة، أن تفتح لهم باب الشقة لتسهل دخول مصباح، بمقابل 10 ملايين جنيه لكل منهم.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

تعرض حلقات مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة: الساعة 8:15 مساءً، قناة cbc: الساعة 10:30 مساءً، قناة dmc: الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.