نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد الحلقة 28 لمسلسل ب 100 راجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من المشاهدين عن موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل ب 100 راجل، وفي تقرير مبسط سنعرض المواعيد.



قنوات ومواعيد عرض مسلسل ب 100 راجل



وتكون مواعيد العرض على كل منهم كالآتي:

يعرض مسلسل ب100 راجل على ثلاث قنوات (النهار – النهار دراما – روتانا دراما)، بالإضافة إلى منصة جوي تي في الالكترونية.

يعرض مسلسل بـ 100 راجل على قناة النهار الساعة 7 مساء والإعادة 11 مساءًا وال3:30 بعد منتصف الليل.

وعلى قناة النهار دراما يعرض الساعة 8 مساءًا والاعادة 4 صباحًا و8 صباحًا و11 صباحًا وال3 عصرًا.



وعلى قناة روتانا دراما الساعة ال11 قبل منتصف الليل

كما يتم عرض مسلسل ب100 راجل على المنصة الالكتروني جوي تي في.





أبطال مسلسل بـ100 راجل

مسلسل بـ100 راجل ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.

