نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الحلقة 27 من حق عرب.. تامر شلتوت يحاول الإيقاع بين أنغام وأحمد العوضي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "حق عرب"، شهدت إتفاق بين تامر شلتوت ومازن من أجل خطة للإيقاع بأنغام حتى يتزوجها مازن وذلك رغبة من تامر في التقرب من مازن من أجل المال.

وحكى تامر شلتوت لمازن علاقة أنغام التي تطورت مع عرب السويركي والذي يلعب دوره أحمد العوضي، حيث أخبره أنهم أصبحا متلازمان طوال الوقت وأن عرب هو سبب رفض أنغام لمازن.

وأكد تامر شلتوت أن الحل من أجل أن توافق أنغام بأن تتزوج من مازن هو الضغط على والد أنغام ليضغط بدوره على ابنته من اجل موافقتها على الزواج من مازن.



تامر شلتوت “ حق عرب ”

تامر شلتوت “ حق عرب ”

أبطال مسلسل “ حق عرب ”

العمل من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.