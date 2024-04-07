حسن شاكوش يواصل تصدره ترند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان حسن شاكوش مؤشر البحث “جوجل” بعد حلقته برفقة طليقته ريم طارق، في برنامج رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر،وظهوره مساء أمس السبت موجهًا رسالة اعتذار لجمهوره على ما حدث في الحلقة.

وقال حسن شاكوش خلال لايف عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”: “عايز أقول لجمهوري متزعلوش حقكم عليا كنت عايز أقدم ليكم أحسن حاجة وحلقة حلوة عشان إحنا في جو رمضان وعايز الناس تنبسط وقلت الناس تبقى مبسوطة بالحلقة، وقلت أنا عارف أني رايحة لرامز بالرغم أي حاجة هتحصل بس قلت مش مهم المهم الناس تنبسط”.

وأردف: “أنا اسف على اللى أنتم شفتوه في الحلقة عشان كمان الحلقة مكملتش ومحصلش نصيب، أنا كحسن شاكوش كنت عايز أكمل الحلقة لوحدي، لأن رامز نجم كبير ودي يعتبر 3 سنة أطلع مع رامز وهو محترم، وشكرًا لرامز أنه اختارني من ضمن النجوم اللى استضافهم في البرنامج”.

وأضاف شاكوش: “بقول لرامز متزعلش وحقك عليا أنا عارف أن كنت عايز تقدم أحلى حاجة لجمهورك، بس ده يثبت للوطن العربي كله أنك أنت مش بتتفق مع نجم، وكنا ممكن عادي نكمل الحلقة بس أننا منكملش الحلقة في مصداقية أني مكنتش أعرف واتفاجئت أن في ضيف تاني، والحمدلله على كل حال وكل واحد مش بياخد أكتر من نصيبه، وبتأسف لكل الناس اللى سمعت أي ألفاظ مش كويسة حتى لو مش مني، وإن شاء الله نتقابل رمضان اللي جاي”.

آخر أعمال حسن شاكوش

والجدير بالذكر آخر أعمال حسن شاكوش مسلسل العتاولة، وتدور أحداث المسلسل حيث يجتمع الشقيقان أحمد السقا في دور "نصار"، وطارق لطفي في دور "خضر" في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة.



أبطال مسلسل "العتاولة"

يعرض "العتاولة" على "MBC مصر" و"شاهد"، وهو من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.