هالة صدقي تكشف عن أغرب موقف تعرضت له بسبب «صفصف»

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة هالة صدقي خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في «بودكاست Big Time» عن أغرب موقف تعرضت له، بسبب «صفصف» الدور الذي قدمته في مسلسل «جعفر العمدة» في رمضان الماضي 2023.

هالة صدقي توافق على طلب معجبة أرادت شتمها

وقالت هالة صدقي: «أغرب موقف تعرضت له هو من امرأة طلبت منى "اشتمها" على طريقة صفصف، مضيفة: «انا استغربت وكانت "ست شيك جدا"، ونفذت طلبها وقولتلها غبية بطريقة صفصف».

أحدث أعمال هالة صدقي

ومن جانبه، شاركت الفنانة هالة صدقي في مسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل جعفر العمدة

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أم ميتًا.

ضيوف بودكاست عمرو أديب وأصالة

وأبرز ضيوف «بودكاست Bigtime» كل من: ميسي، أحمد عز، ويل سميث، منى زكي، ياسمين صبري، أنغام، شيرين عبدالوهاب، نانسي عجرم، إليسا، محمد ممدوح، إسعاد يونس، محمد عبده، كريم عبدالعزيز، باسل الخياط، ماجد المهندس، يسرا، ماجد الكدواني، أحمد حلمى، جورج وسوف، كريم محمود عبدالعزيز، دنيا سمير غانم، وغيرهم.

آخر أعمال هالة صدقي

وكان آخر أعمال هالة صدقي هو فيلم الملكة من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من "كتف رباعي" إلى "الملكة".