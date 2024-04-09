نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. عزيز الشافعي لـ "دوت الخليج الفني": "لا أرغب في التمثيل وأعمال رمضان كانت أكبر تحدي بالنسبة لي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عزيز الشافعي يثري حياتنا بالجمال والسحر، إن ما يميزه بشكل خاص هو قدرته على دمج العاطفة والجمال في قصائده وأغانيه يأخذنا في رحلة فريدة من نوعها إلى عوالم الحب والحنين والأحلام، حيث ينسج كلماته ببراعة فائقة ويحقق التوازن المثالي بين الكلمات واللحن.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع عزيز الشافعي بقدرة استثنائية على التعاون مع مجموعة متنوعة من الفنانين والمطربين، مما يثري أعماله ويمنحها تنوعًا وإبداعًا لا متناهي ويستطيع تكوين تراكيب موسيقية متناغمة مع كل صوت فريد، مما يعزز قوة وجاذبية أغانيه.

عزيز الشافعي يمثل رمزًا للفنان الحقيقي الذي يترك بصمة قوية في قلوب المستمعين إن إبداعه المستمر واستمراره في تقديم الأعمال الجديدة تجعله يحتل مكانة مرموقة في عالم الفن.

وحرص “دوت الخليج الفني” في إجراء مقابلة حصرية مع الملحن والشاعر عزيز الشافعي ليتحدث لنا عن رأيه بالذكاء الإصطناعي وكواليس أعماله الفنية في رمضان



إليك نص المقابلة



عزيز الشافعي أسطورة نجاح مستمرة لا تنتهي كيف حققت ذلك في شهر رمضان وما هي أهم كواليس أعمالك الفنية التي قمت بها سواء كانت إعلانات أو تترات مسلسلات؟



بالنسبة لشهر رمضان السنادي موفق جدًا الحمد لله، يمكن من أهم الحاجات اللي عملتها هي فوازير فريش مع دينا الشربيني، وروبي، وهذا كان التحدي الأكبر بالنسبة لي ان أوصف ٢٠ دولة بعشرين ثانية مع الشاعر أيمن بهجت قمر، طبعا كان توزيع أمين نبيل، وأحمد عادل، ويوسف الشلقاني، وهندسة الصوت المهندس هاني محروس.

وبالنسبة اللي أنا أعمل ثلاثة أوبريت في وقت واحد سواء اتصالات وأورنج كان تحدي صعب جدا جدا، والصعوبة في ذلك انك تعملي ٣ إعلانات بطريقة مختلفة ومتكرريش نفسك لأنهم دول ثلاثة إعلانات هينزلو مع بعض، مينفعش يكونوا شبه بعض، لا زم كل واحد له شخصية، طبعًا اتصالات، وأورانج كلمات أيمن بهجت قمر، واتصالات توزيع طارق مدكور، وأورانج توزيع أسامة الهندي اللي عمل معايا أورا، وجودر.



كيف رأيت تفاعل الجمهور مع الموسيقى التصويرية لمسلسل جودر، ودايما على بالي ؟

سعيد جدًا بردود أفعال الجمهور، وهذا العمل بعتز به جيدًا، ومزيكا جودر أول تجربة ليا كمزيكا فقط وليست أغنية كانت شئ مهم بالنسبالي.



وسعيد جدًا بنجاح إعلان وي أغنية دايما على بالي لإليسا، من كلماتي وألحاني، وتوزيع نابلسي، واستطاعت أن تحصل على المركز الثاني على العالم، ودي حاجة مبتحصلش كثير، وأغنية حكايتنا حلوة مع عمرو دياب، وهي من أهم الاغنيات التي عملت في رمضان، وهي من كلمات منه القيعي وأسامة عبد المنعم.

الجمهور يشاهدك ناجح في كل شئ.. فهل ممكن أن تخوض مجال التمثيل؟



لا أرغب في الدخول إلى عالم التمثيل.

هل تعتقد أن ردود الأفعال الجمهور ممكن تغير من وجهة نظر عزيز الشافعي؟

آه طبعًا بأخذ بالي من ردود أفعال الجمهور بتفهيمنى أنا فين أنا كويس في ايه ومش كويس في إيه وبستفيد.

ما أغرب تعليق قابلته من قبل الجمهور؟

مزيكا جودر الناس كلها كانت مقتنعة أنها مزيكا أجنبية، مش واحد مصري عمالها.



وكيف ترى الذكاء الإصطناعي؟

الذكاء الإصطناعي عبارة عن موضة وأي شئ يوجد به المميزات والعيوب.



هل يوجد مشاريع قادمة حابب أن تعلن عنها؟

نعم يوجد العديد من المشاريع بشتغل عليها مع النجوم أبرزهم عمرو دياب ومحمد حماقي وغيرهم.