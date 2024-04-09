نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاشات “الوطنية للإعلام” تحتفل بعيد الفطر المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل الهيئة الوطنية للإعلام بعيد الفطر المبارك عبر قنواتها التلفزيونية بخريطة برامجية خاصة ومتنوعة تلبي رغبات المشاهدين وجاءت كالتالي:

القناة الثانية

‏ تطوع القناة الثانية شاشتها للإحتفال بعيد الفطر المبارك، فتقدم في أول أيام العيد في فترة الصباح والظهيرة برامج شخابيط، وأماني وأغاني، وشباب على الهواء، زينة وطعم البيوت كما تعرض في الثالثة عصرا الفيلم العربي "صعيدي في الجامعة الأمريكية" وفي العاشرة مساء تلقون ومسرحية "شاهد ما شفش حاجة".

ثاني أيام العيد

تقدم في فترة الصباح الفيلم العربي "إسماعيل ياسين في السجن" وفي الظهيرة برامج شخابيط وأماني وأغاني وشباب على الهواء، زينة وطعم البيوت كما تعرض في الثالثة عصرا الفيلم العربي "واحدة بواحدة"، وفي العاشرة مساءً تلتقون ومسرحية "الجوكر".

ثالث أيام العيد

تقدم في فترة الصباح الفيلم العربي "ريا وسكينة" وفي الظهيرة برامج شخابيط، وأماني وأغاني وشباب على الهواء، زينة وطعم البيوت، كما تعرض في الثالثة عصرا الفيلم العربي "علي بيه مظهر" وفي العاشرة مساء تلتقون ومسرحية "الأستاذ مزيكا".

رابع أيام العيد

تقدم في فترة الصباح الفيلم العربي "الستات" وفي الظهيرة برامج شخابيط، وأماني وأغاني وشباب على الهواء، زينة وطعم البيوت، كما تعرض في الثالثة عصرا الفيلم العربي "تايه في امريكا"، وفي العاشرة مساء تلتقون ومسرحية "حفلة جواز بابا".

‏خامس أيام العيد

تقدم في فترة الصباح الفيلم العربي "الستات" وفي الظهيرة برامج شخابيط وأماني وأغاني وشباب على الهواء وزينة وطعم البيوت، كما تعرض في الثالثة عصرا الفيلم العربي "تجيبها كده تجيلها كده هي كده" وفي العاشرة مساء تلتقون ومسرحية "سكر زيادة"‏.

‏القناة الفضائية المصرية

تطوع القناة الفضائية شاشتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك فتقدم في أول أيام العيد في فترة الصباح الفيلم العربي "أنا وهو وهي"، وفي الظهيرة برامج شمس وقمر ويوم جديد وسيدتي كما تعرض في الثانية ظهرا مسرحية "المتزوجون" وفي العاشرة مساء تلتقون والفيلم العربي "أخو البنات".

ثاني أيام العيد

تقدم في فترة الصباح الفيلم "العتبة الخضراء" والظهيرة برامج شمس وقمر ويوم جديد وويك اند، كما تعرض في الثانية ظهرا مسرحية "سيدتي الجميلة" وفي العاشرة مساء تلتقون والفيلم العربي "الحب الأول".

‏ثالث أيام العيد

تقدم في فترة الصباح حلقة من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" والظهيرة برامج حديث الشعراوى وكان ياما مكان وحديث شيخ الأزهر، كما تعرض في الثانية ظهرا مسرحية "الدخول بالملابس الرسمية" وفي العاشرة مساء تلتقون الفيلم العربي "أيس كريم في جليم"

‏‫رابع أيام العيد

في فترة الصباح الفيلم "جواز في خطر" والظهيرة برامج شمس وقمر ويوم جديد وسيدتي، كما تعرض في الثانية ظهرا مسرحية "لعبة الست" وفي العاشرة مساء الفيلم العربي "المجنون‏".

‏ قطاع قنوات النيل المتخصصة

‏يقدم قطاع القنوات المتخصصة باقة من أجمل الأفلام والمسرحيات للاحتفال بعيد الفطر المبارك والتي جاءت على النحو التالي:

قناة نايل لايف

تقدم القناة عدد من الأفلام بداية من أول أيام العيد على الترتيب وهي على النحو التالي: الفيلم العربي "تجيبها كده تجيلها كده هي كده" الفيلم العربي "العتبة الخضراء" الفيلم العربي "صعيدي رايح جاي" الفيلم العربي "صباح الخير يا زوجي العزيزة" الفيلم العربي "هنحب وهنقب".

‏كما تقدم القناة عدد من المسرحيات خلال أيام العيد وهي على الترتيب: العيال كبرت، هالو شلبي، ريا وسكينة، أنا وهو وهي، الهمجي.

‏كما تقدم القناة باقة من أجمل الحفلات الغنائية لكبار المطربين ومنها: حفل مارينا تامر حسني، هيفاء وهبي ومحمد منير والشباب خالد، ديانا حداد، نانسي عجرم، كما تعرض القناة باقة من أجمل حفلات مهرجان القلعة ومنه حفل لؤي، هشام عباس، مي فاروق،غالية بن علي، محمد محسن.

‏قناة نايل سينما

تقدم القناة عدد من الأفلام خلال أيام العيد وهي على الترتيب الفيلم العربي (الراقصة والسياسي، بحبك وبموت فيك، سوق المتعة) ثاني أيام العيد (بئر الخيانة، واحدة بواحدة، الشيطانة التي أحببتني) ثالث أيام العيد (الابالسة، الحب الأول، يوم ما اتقابلنا) رابع أيام العيد (ونسيت أن امرأة، الصياد واليمامة، مبروك وبلبل).

‏في السابعة مساء تذيع القناة أفلام "تيمور وشفيقة، واحدة بواحدة، ابن حميدو" وذلك على مدار أيام العيد وفي الحادية عشر مساء تذيع القناة عدد من المسرحيات جاءت كالتالي: ريا وسكينة، لعبة الست، حزمني يا".

‏النيل الثقافية

تقدم القناة عدد من الأفلام والمسرحيات والسهرات خلال أيام العيد وهي على الترتيب: حفل أم كلثوم، حفل عبد الحليم حافظ، حفل أم كلثوم، كما تقدم عدد من المسرحيات (موسيقى في الحي الشرقي - أنا فين وانت فين - المتزوجون).

ماسبيرو زمان

‏تقدم القناة عدد من الأفلام المسرحيات والسهرات خلال أيام العيد وهي على الترتيب مسرحية (حواء، شارع محمد علي، العيال كبرت، مدرسة المشاغبين) كما تقدم القناة لقاءات مع نجوم الزمن الجميل ومنهم: بابا ماجد، أبلة فضيلة،فؤاد المهندس، ماما سلوى، اسماعيل ياسين، زينات صدقي، حسن فايق،ماري منيب.

‏كما تقدم حلقة خاصة أول أيام العيد بعنوان "العيد عيدك"، حفل غنائي من نادي الترسانة "مدحت صالح" حفل ليالي التلفزيون "سميرة سعيد".

‏وأيضا عدد من الأفلام ومنها (اضحك الصورة تطلع حلوة، عنتر شايل سيفه، مبروك وبلبل، فوزية البرجوازية).

العائلة

تقدم القناة عدد من الأفلام والمسرحيات والسهرات والمسلسلات الدرامية ومنها مسلسل (أبي حنيفة النعمان، المال والبنون، ينابيع النهر، آدم جميلة) ومن الأفلام العربية (حنفي الابهة، الرجل الذي عطس، توت توت، اسماعيل ياسين في السجن، علي بيه مظهر) مسرحية "حزمني يا".

‏نايل كوميدي

تقدم القناة عدد من الأفلام المسرحيات والسهرات خلال أيام العيد وهي على الترتيب مسرحية (سك على بناتك،شهد ما شافش حاجة، ريا وسكينة،حزمني يا، العيال كبرت) ومسلسلات (ونيس وأيامه، رجل وست ستات، سوبر ميرو) وعدد من الأفلام ومنها (كيمو وأنتيمو، واحدة بواحدة،وأنا وهو وهي، البنات عايزة ايه، اي اي).

‏نايل دراما

تقدم القناة لقاءات متنوعة مع باقة من نجوم الدراما المصرية وتهاني العيد، كما تعرض عدد من المسلسلات الدرامية المتميزة ومنها مسلسل (شاهد عيان،عد تنازلي، بيت الشدة، عائلة الحاج متولي، وليالي الحلمية).

القنوات الإقليمية تحتفل بعيد الفطر المبارك بخريطة برامجية متميزة

تحتفل القنوات الإقليمية بعيد الفطر المبارك من خلال خريطة برامجية متنوعه ترضى كافه الأذواق علي مدار أيام العيد ، ويتخلل البرامج إذاعة البروموهات والتنويهات الخاصة بتلك المناسبة علي مدار ايام العيد، ويتم إذاعة الأفلام الدرامية، والمسرحيات الكوميدية، الأغاني الخاصة بمظاهر واحتفالات العيد،

بالإضافة لعرض مقتطفات من الحفلات الغنائية والفواصل التي تذيع اغاني العيد المبهجة.

كما تتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة، وفيما يالي استعراض لما تقدمه قنوات القط…

قناة القاهرة: تذيع عدد من الأفلام العربية: تايه في امريكا، اضحك الصوره تطلع حلوة، عفريتة اسماعيل يس.

وتذيع المسرحيات الكوميدية مثل: شاهد ماشافش حاجة، اخويا هايص وانا لايص، الدلوعة.

قناة القنال: المسرحيات الكوميدية في فترة الظهيرة مثل: حزمني يا...، شارع محمد علي، العيال كبرت، الدخول بالملابس الرسمية.

افلام السهرة مثل: شلة المحتالين، عنتر شايل سيفه، العتبة الخضراء، فيلم هندي.

قناة اسكندرية: تذيع مسرحيات كوميدية مثل:ريا وسكينه، الا خمسة، شارع محمد علي.

تعرض عدد من الأفلام مثل:فيلم الراقصه والطبال،فيلم البنات عايزة ايه، طأطأ وريكا وكاظم بيه .

قناة الدلتا: تذيع عدد من الفترات المفتوحة مثل: حياة كريمة،علشان بكرة،نهار جديد، امل المستقبل.

وفي فترة المساء تعرض القناة عدد من المسرحيات الكوميدية مثل: هالو شلبي، كارمن، موسيقي في الحي الشرقي، سيدتي الجميلة.

كما تعرض في السهرة عدد من الأفلام العربيه مثل: حرب الفراولة، ١٣١ أشغال، اخواته البنات، صباح الخير يا زوجتي.

قناة طيبة: تعرض القناة عدد من مسرحيات الاستعراضية والكوميدية مثل: تخاريف، راقصه قطاع عام، إنه ا حقا عائلة محترمة، عائلة سعيدة جدا.

اما الأفلام الكوميدية التي تعرض في السهرة مثل: السلخانة،صعيدي رايح جي، اضحك الصوره تطلع حلوة،ايس كريم في جليم.

قناة الصعيد: تذيع مسرحيات وافلام في فترة الظهيرة مثل: مسرحية وجهه نظر، مسرحية فارس بني خيبان، فيلم الستات، مسرحية افرض.

اما في فترة السهرة: فيلم كل هذا الحب، فيلم امرأه للحب، مسرحية المتزوجون، فيلم جحيم امرأة.