انت الأن تتابع خبر قمر خلف: مهيار خضور مستفزّ في ع أمل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة السورية قمر خلف، أن سبب غيابها عن دراما رمضان 2024، يعود للالتزامات العائلية والأمومة ووجود الأطفال بالدرجة الأولى، إضافة إلى البحث عن النص الجيد.



وقالت قمر في تصريح لوسائل الاعلام، إن تربية الأطفال مسؤولية كبيرة وخاصة في عصر "السوشال ميديا"، ومهمة تحصينهم من الأشياء السلبية في الخارج متعبة جداً.



وأوضحت قمر أن أولادها لديهم ميولاً فنية، ولكنها لا تتدخل بخياراتهم وتنتظرهم حتى يصبحوا قادرين على تقرير مصيرهم ومستقبلهم، وستقف إلى جانبهم في أي قرار يتخذونه.



من جانب آخر، أعربت قمر عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي حققها مسلسل "ع أمل" الذي يشارك في بطولته زوجها الفنان مهيار خضور، مشيرة إلى أنه أصبح بالحلقات الأخيرة "مستفز جدا" ولكنها بانتظار المفاجآت في نهايته.



وبينت أنها اعتادت على مفاجآت مهيار، وهو يبهرها بأدائه دائماً في العديد من أعماله مثل "للموت" و"وثيقة شرف"، ووصفته بالمتجدد والطموح وصاحب الشغف الكبير لمهنته.



وأشارت في الختام، إلى أنها تقضي أوقات فراغها بالقراءة ومشاهدة التلفزيون، ولكن الوقت الأكبر لأطفالها وعائلتها .