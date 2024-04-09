نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة: 'هتجه لرقمنة مشواري الفنيّ والحرائق كلت ذكريات كتير' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة بسمة إن سبب مشاركتها في مشروع رقمنة ذكريات الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي ضرورة يفرضها العصر الحالي.

وأكدت بسمة في تصريحات صحفية على أن العالم كله يتجه للرقمنة لكل المعلومات، وأن حفظ الذكريات في ذاكرة رقمية مهم للمستقبل.

واستطردت بسمة قائلة: "ياما حصلت حرايق بتاكل كل حاجة في الذكريات.. وفي ذكريات كتير حابة أوثقها وأخلي للناس طريقة يشوفوها زي جائزة أو أفيش فيلم بحبه أو سكريبت مهم وصور من كواليس أعمال ومقالات مهمة انكتبت".

وأشارت بسمة إلى أنها في هذه المرحلة ستتجه لرقمنة الحياة المهنية وليست الشخصية.



وقالت بسمة إن الذكاء الاصطناعي مهم جدا موضحة:" هو التطور اللي جاي ورغم سلبياته لكنه ده كان انطباع أولي وإذا تم استخدامه بشكل جيد هيعود علينا بالنفع".



تعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واتفق عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.

تفاصيل مشروع الرقمنة



يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.