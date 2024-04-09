نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العتاولة ينهي السباق الرمضاني بتصدره التريند وشاهد وأرقام قياسية كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهي مسلسل العتاولة موسمه الأول في رمضان 2024، بتصدره مؤشرات البحث علي جوجل ومنصة x وتحقيقه رقما قياسيا بوصوله لمليار مشاهدة من خلال موقع تيك توك، بجانب النجاح اللافت والكبير الذي حققه في الشارع المصري.

فيما وصل مسلسل العتاولة لرقم قياسي كبير عبر موقع تيك تيك، والذي حقق فيه نسبة المليار مشاهدة، وبخلاف ذلك استطاع أيضا المسلسل أن يحافظ علي صدراة قائمة منصة شاهد علي مدار الأربع اسابيع ب134 نقطة متفوقا علي جميع المسلسلات المصرية والعربية والتركية، وتصدر بطل العمل النجم أحمد السقا مؤشرات البحث عنه بسبب دوره المميز والمختلف من خلال المسلسل.

ابطال مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.