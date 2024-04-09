نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 30.. أنستاسيا تحاول قتل السفير بالسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الثلاثون مسلسل الكبير أوي 8 تجول هجرس داخل الفندق وهو يحمل دبدوب أحمر ويقابل جوني هجرس في الطرقة وهو يحمل ورد في يده ويقفان يتحدثان ثم يذهبان لغرفة انستاسيا ويجدنها تمسك السلاح في يدها ولا يهتمان ويخبرها جوني بإنه أحضر له ورد وأخبرها هجرس بإنه أحضر لها دبدوب وتخبرهما بإنها لا تريد ورد ولا دبدوب ويخبرها جوني بإنه أحضره لها بمناسبة عيد ميلادها، وتتركهما يتحدثان وتنظر من الشرفة على السفير أميجوس تجده يمشي برفقة العترة.

أنستاسيا تحاول قتل السفير بالسم

وتقف مربوحة في المطبخ تحضر الطعام وتدخل عليها أنستاسيا تتحدث معها وتطردها مربوحة وتخبرها أنستاسيا إنها تريد مساعدتها في المطبخ وتبدأ مربوحة في البكاء وتطلب من أنستاسيا مساعدتها وتعطيها مربوحة ظهرها وتضع أنستاسيا سم على الديك الرومي لقتل السفير أميجوس وتدعي إنها ستتقيء لتترك مربوحة.

ويذهب هجرس لغرفة أنستاسيا محملًا بطعام السفير وتخبره بإنها لا تريده ويدخل عليهما أيهم ومربوحة وتخبرهم بأن يأكلوه وإنه لا تريده ويبدأ هجرس وأيهم ومربوحة في تناول الديك الرومي بشراهة وتستعجب أنستاسيا وتسألهم إذا كان لديهم أي تعب أم لا ويخبروها بإنه وتتناول أنستاسيا منه ثم تصرخ من الألم.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.