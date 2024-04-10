بـ إطلالة كاجول.. أمينة خليل تخطف الأنظار  في العرض الخاص لفيلم "شقو"

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأ منذ قليل التحضيرات الخاصة لفيلم شقو في أحد مولات مصر، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في دور العرض السينمائية منذ اليوم لينافس مع افلام عيد الفطر المبارك.

وكان من ضمن الحضور بطلة العمل أمينة خليل والتي خطفت الأنظار إليها بإطلالة كاجول، حيث ظهرت على الريد كاربت وهي ترتدي بنطلون جينز مع شيمز أبيض وتسريحة شعر مناسبة.

أمينة خليل

وتجسد أمينة خلال أحداث العمل بشخصيتين أحدهما راقصة والأخرى امرأة عجوز، وقالت أمينة أنها تحمست كثيرًا للفيلم منذ قراءه السيناريو الخاص به، وأن الشخصية مختلفة ولم تقدمها من قبل وهذا أكثر ما حمسها للعمل.

تفاصيل فيلم شقو

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم

أبطال فيلم شقو

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

أمينة خليل

آخر أعمال أمينة خليل:

ويذكر أن آخر أعمال أمينة خليل هو ظهورها كضيفة شرف في مسلسل الكبير أو ي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.