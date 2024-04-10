الفنانة يسرا تحضر العرض الخاص لفيلم شقو

القاهرة - محمد ابراهيم - وصلت منذ ساعات قليله الفنانه يسرا للعرض الخاص لفيلم شقو لحضور الفيلم مع ابطال العمل في احدى سينمات مصر، وو ازدحام شديد أثناء العرض الخاص لفيلم شقو ودخول الفنانين للسينما لمشاهدة الفيلم وحضور أبطال الفيلم على الريد كاربت ومنهم المنتج احمد السبكي والفنان عمرو يوسف والفنانه يسرا والفنانة امينة خليل والفنانة دينا الشربيني والفنان تايسون.

و تألقت الفنانة يسرا في العرض الخاص لفيلم "شقو"، الذي أقيم منذ ساعات قليلة في أحد مولات مصر، حيث ظهرت يسرا بالقفطان على الريد كاربت الخاصة بالعمل.

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليا ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم