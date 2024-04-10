مليون و188 ألف إيرادات فيلم شقو في أول ليلة عرض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 02:29 مساءً - حقق الفيلم السينمائي الجديد “شقو” من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح مجموعة كبيرة من النجوم، في أول أيام عرضه بالسينما إيرادات بلغت مليون و188 ألفًا و399 جنيهًا.

ويعرض فيلم “شقو” ضمن منافسات موسم عيد الفطر السينمائي والذي ينافس فيه عدد من الأفلام الجديدة منها فيلم “ع الماشي” للنجم على ربيع وفيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” للنجم هشام ماجد وهنا الزاهد.

وكان أبطال فيلم “شقو” قد احتفلوا أمس بالعرض الخاص للفيلم بأحد دور العرض السينمائي الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، وحضره أبطال الفيلم أبرزهم يسرا وعمرو يوسف ودينا الشربيني وتايسون، كما حضر عدد من نجوم الفن منهم المخرج محمد سامي، والفنان حسن الرداد.

فيلم شقو

وكانت الشركة المنتجة لفيلم شقو طرحت الأيام الماضية الإعلان الرسمي للعمل والذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح.

وظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي ستربطها بشقو في أحداث الفيلم وظهرت أمينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

ويجسد الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح خلال الأحداث شخصيتين يتاجران فى الأعضاء البشرية مما يدخلهما فى الكثير من المتاعب.

وبسبب إتجارهما فى الأعضاء البشرية، تطاردهم إحدى العصابات وتطلق عليهما فتصاب أمينة خليل عن طريق الخطأ، وتجمع قصة حب بين تايسون ودينا الشربينى، وعلى الجانب الآخر بين عمرو يوسف وأمينة خليل.

أبطال وصناع فيلم شقو

يذكر أن فيلم "شقو" يشارك في بطولته بجانب النجم عمرو يوسف كل من النجم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعي، وهم عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني، من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل"، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.