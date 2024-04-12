دينا الشربيني تكشف عن سبب نجاح مسلسل كامل العدد مع صاحبة السعادة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن كواليس مسلسل كامل العدد، موضحة أن تعاونها الفني مع المنتج جمال سنان ليس الأول، حيث سبق وتعاونا معًا في أعمال أخرى.

وقالت دينا الشربيني أنه عندما عرض عليها المنتج جمال سنان بطولة عمل درامي في موسم رمضان، اقترحت عليه تقديم عمل يجذب جميع أفراد العائلة لمشاهدته، وهو ما شكل تحديًا كبيرًا لها.

وتابعت دينا الشربيني خلال تواجدها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، “لكان كنا خائفين من عمل جزء ثان للمسلسل، والجميع شارك بتحد، وأحببت للغاية سيناريو الجزء الثاني من المسلسل لأن الأولاد كبر عمرهم ومشاكلهم كبرت، وأحببت الموضوع من قلبي”.



دينا الشربيني تكشف عن سبب نجاح مسلسل كامل العدد

كما كشفت عن سبب نجاح مسلسل كامل العدد قائلة: حب الجزأين من المسلسلين، وسر النجاح يرجع لعناصر العمل من إنتاج وكتابة، كما أننا نحب بعضا، أحنا بجد عائلة واحدة».