نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أبو زيد لـ «دوت الخليج الفني»: لم أواجه صعوبات في دور صاصا في «صدفة».. وكسبت ريهام حجاج أختًا خارج العمل وخالد الصاوي مُعلما كبيرا (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد أبو زيد، فنان من جيل الشباب، الذي استطاع أن يثبت نفسه، في مجال الفن والتمثيل، وخاصة في نوعية الدراما، والذي خطف الأنظار إليه منذ رمضان 2023 في ثلاثة أعمال، ولعل آخر ما شارك خلاله، في مسلسل «صدفة» بطولة الفنانة ريهام حجاج.



لذا حرص «دوت الخليج الفني» في السطور التالية على إجراء حوار خاص معه، ليستعرض بعض التفاصيل عن العمل.



إليكم نص الحوار:



من رشحك للدور في مسلسل صدفة؟

كان بإجماع من النجمة ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز والمنتج الفني صبري السماك.

ما الصعوبات التي واجهتك خلال مذاكرة الدور ؟ وما الذي شجعك على المشاركة في العمل؟



• لم أواجه أية صعوبات

• كل العوامل من إنتاج محترم وورق مميز من تأليف أستاذ أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز

ماذا عن مشاركتك في عمل من بطولة ريهام حجاج؟



هو عمل مثل أي عمل يعتمد على حدوتة جيدة وإخراج سهل وسلس، يترجم هذه الحدوتة مع تمثيل متميز من أبطاله، أما بالنسبة لريهام فهي فنانة رائعه إنسانيا وفنيا.



ظهر خلال أحداث المسلسل زواج صاصا من سيدة أكبر منه ورفضه في بعض الحلقات الانفصال عنها مما قد أدى إلى اغماء الوالد



فما رأيك في الشباب التي تفعل ذلك وتتزوج دون علم أهلها؟

أسرة مسلسل صدفة



أرى أنه بالتأكيد لديهم دوافعهم التي تجعلهم يلجأوا لهذا، وأنا كفنان عملي التمثيل والعرض.



ما الصفات التي توجد في شخصية صاصا ولا يحب «أحمد أبو زيد» أن يمتلكها؟



التسرع وعدم رضا الأهل



كيف كانت كواليس العمل؟



كانت جميلة جدا وممتعة



وبم ينصح أحمد أبو زيد الشباب التي تشبه «صاصا»؟



أنصح نفسي قبلهم الإجتهاد والصبر {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى}



مسلسلات الـ 15 حلقة أخذت في الظهور والانتشار منذ رمضان 2023.. وفقا لرؤيتك هل هي الأنجح والأفضل من ذات 30 التي اعتادنا عليها؟



هذا نوع وهذا نوع.. وكل منهما له جمهور، ولكن عندما تسألينني أيهما أفضل، فالبطبع ذات الـ 15 وما أقل.. وهذا لأن ريتم الحياة أصبح سريعا ولا بد من مواكبة العصر.



من هو أقرب فنان لـ «أحمد أبو زيد» من أسرة «صدفة» خلال العمل وخارجه؟



خلال العمل كان هشام منصور ورحاب الجمل لأن غرفنا كانت بجوار بعضها، هذا غير مشاهدنا التي تجمعنا معا.. وأيضا رباب ممتاز التي كانت في معظم مشاهدي معي وهي فنانة متميزة جدا.. وخارج العمل أنا كسبت ريهام حجاج كأخت وصديقة عزيزة جدا وخالد الصاوي كمُعلم كبير

أحمد أبو زيد وريهام حجاج

خالد الصاوي وأحمد أبو زيد



في إحدى حواراتي مع أحد الفنانين.. كان قد أشار إلى رؤيته في فكرة يتم تطبيقها في مسلسلات 30 حلقة حتى يتلاشى الملل وإطالة وتكرار الفكرة

الفنان أحمد أبو زيد

وهي تقسيم الحلقات إلى أجزاء يعمل على كل جزء منها مؤلف ومخرج في إطار Team Work، فما رأيك في هذه الفكرة ووفقا لرؤيتك كفنان.. هل ترى أن لها عيوب إذا تم تطبيقها؟



بالطبع بها عيوب.. لأن هذا يعتمد على الحدوتة وقابليتها لـ 30 حلقة أم لا.. وفي نفس الوقت قبول الجمهور لها في أول 10 حلقات من عدمه

أحمد أبو زيد ورباب ممتاز



ماهي أعمالك المقبلة؟



أمامي عملين، الاثنين أهم من بعض للأوف سيزون، ولكن لا يزال مجرد كلام، دعواتك بالافضل



وماهي المسلسلات التي وقعت ضمن قائمة المتابعة الرمضانية لديك؟

صلة رحم وأشغال شقة عملين مهمين جدا

ومن هو أكثر فنان أعجبك أداؤه هذا العام في موسم رمضان؟

الصراحة كثير جدا لأنه كان موسم متميز