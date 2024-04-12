نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل وموعد طرح فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف، عرض أحدث أعمالهم السينمائية، والتي تحمل اسم ولاد رزق ج3، في دور العرض السينمائي، وذلك بعد طرح البرومو الدعائي للعمل الذي يشهد أحداثا مثيرة.

موعد عرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

ومن المقرر عرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، في دور العرض السينمائي، في موسم عيد الأضحى المبارك 2024، للمنافسة به في شباك التذاكر.





كما تدور أغلب أحداث فيلم ولاد رزق 3، في دولة السعودية، تحديدًا بمدينة الرياض، والبوليفارد، حيث ظهر الفنان محمد ممدوح وهو يتحدث مع ولاد رزق عن مكان العملية الجديدة، قائلًا: في ماتش ملاكمة هيتلعب في موسم الرياض، ثم أشار إلى بقية تفاصيل العملية.

فيلم ولاد رزق الجزء الأول والثاني

ويشار إلى أن فيلم ولاد رزق الجزء الأول والثاني وحقق نجاحًا كبيرًا في السينمات، وتخطت إيراداته الـ 100 مليون جنيه.

قصة فيلم ولاد رزق ج3



وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم ولاد رزق ج3



ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.

آخر أعمال عمرو يوسف



والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو يوسف فيلم شقو، والذي حاز على إعجاب الجماهير، وحقق على ملايين الجنيهات.



قصة فيلم شقو



تدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وإنتاج أحمد السبكي.