ميرهان حسين تهنىء إسعاد يونس بمناسبة عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة ميرهان حسين الإعلامية إسعاد يونس بمناسبة عيد ميلادها من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت ميرهان حسين :' كل سنه وانتي أطيب وألذ ست في الدنيا بحبك اوي

أعربت الفنانة الإعلامية إسعاد يونس عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل كامل العدد الذي عُرض خلال السباق الرمضاني العام الماضي، ونال إعجاب الجمهور بشكل كبير، ولم يتوقع الجمهور إنتاج جزء ثاني منه.

وقالت يونس ، خلال برنامجها «صاحبة السعادة»، المذاع على فضائية «DMC»، أن الجمهور تخوف من فكرة عرض جزء ثاني يتسبب في تشويه صورة جمال ذكرى المسلسل، التي خرجوا بها من رمضان العام الماضي، مشيرةً إلى أن طاقم عمل المسلسل كان يواجه تحديًا، وهو هل سينجح الجزء الثاني من العمل بنفس مستوى الجزء الأول.

وتابعت يونس : «تشرفت جدًا بوجودي في مسلسل كامل العدد بجزئيه، ووجدت أن هذه هدية لطيفة تقدم للجمهور، ولكن هناك ظاهرة غريبة عند الجمهور، وهي أن آخر يوم في عرض المسلسل يكون يومًا حزينًا