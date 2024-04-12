حنان سليمان تُشيد بأداء عائشة بن أحمد

القاهرة - محمد ابراهيم -



أشادت الفنانة حنان سليمان بأداء عائشة بن أحمد من خلال مسلسل "بدون سابق إنذار" ، ونشرت من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"طب أنابحب أتفرج على عائشة بن أحمد".



فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار



وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار





وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العامالسادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.

حنان سليمان في بدون سابق إنذار



وظهرت حنان سليمان خلال الحلقة 8 من بدون سابق إنذار في مواجهة مع عائشة بن أحمد حيث كانت تجسد دور والدتها بسبب ظروف الماضي .

حنان سليمان والمداح

وشاركت حنان سليمان في مسلسل المداح ، مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.