نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبدالله ل " دوت الخليج الفني ": وافقت على مسلسل عتبات البهجة ل3 أسباب.. ومتأثر بالفنان نجيب الريحاني وسبب شهرتي بعم صلاح كان شعبان عبدالرحيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق الفنان القدير صلاح عبدالله في شهر رمضان الماضي مع النجم يحيى الفخراني خلال مسلسل " عتبات البهجة " المكون من 15 حلقة وكان الفنان صلاح عبدالله له أسباب للموافقة على تجسيد شخصية " عرفان " خلال هذا العمل، فهو يحرص على مشاركته الدرامية داخل وخارج الموسم الرمضاني حيث حظى بنجاح كبير خلال عدة أعمال في العام الماضي منها مسلسل " ليه لأ" الجزء الثالث مع نيللي كريم ومسلسل " سفاح الجيزة " ومسلسل " سره الباتع " بالإضافة إلى السينما كضيف شرف مثل فيلم " أبو نسب " و" الاسكندراني " ْ لذلك كان لنا لقاء معه في السطور التالية.



- ما سبب شهرتك ب" عم صلاح " ؟

اشتهرت ب " عم صلاح " خلال مشاركتي في فيلم " مواطن ومخبر وحرامي " واللي قالها الراحل شعبان عبدالرحيم وقتها لم يعرف أحد من كاست العمل والمخرج داود عبد السيد أخذ رأي في اختيار شعبان عبدالرحيم للدور وكان يقول لي كثيرا " عم صلاح" من هنا أصبح يقال لي " عم صلاح".



- كيف كان العمل في مسلسل " عتبات البهجة" ؟

لعبت دور شخصية " عرفان " دكتور صيدلي عايش مع زوجته ولديه ابن مغترب في كندا وكانت مشكلته مع زوجته بسبب غربة ابنه لان الزوجة تريد العيش مع ابنها في كندا و" عرفان" يرفض الأمر لإنه متعلق بمصر وصديق عمره " بهجت " الذي يجسده الفنان يحيى الفخراني، كما يتعرض " عرفان " لمشاكل شخصية ويقف معه يحيى الفخراني والعكس صحيح.

- ما هي كواليس تعاونك مع يحيى الفخراني ؟



كان سبب التعاون مع يحيى الفخراني هي زوجته الكاتبة القديرة لميس جابر حيث تعاونت مع لميس في مسلسل " الملك فاروق " وقدمت دور زعيم الأمة مصطفى النحاس، لذلك أصرت لميس على تجسيد دور " عرفان" في مسلسل عتبات "البهجة".

وكنت تعاونت في الماضي مع يحيى الفخراني في مسلسل " سكة الهلالي " تأليف يوسف معاكي وإخراج محمد فاضل.

- ما هي أسباب قبولك مسلسل عتبات البهجة ؟

سبب قبولي عمل " عتبات البهجة " لثلاثة دوافع هو العمل مع يحيى الفخراني الذي لم نتعاون منذ سنوات طويلةوالمخرج مجدي أبو عميرة الذي تعاونت معه في مسلسل " ذئاب الجبل " والسبب الثالث جمال العدل " العدل جروب " الذي تعاونت معهم في مسلسل " ريا وسكينة ".

- كيف كان العمل مع جومانا مراد ؟

الكواليس كانت في غاية البهجة وهي فنانة عظيمة واصدقاء منذ فيلم " كباريه " واجتهدت جومانا في شخصية مسلسل " عتبات البهجة " ولون جديد عليها.

- ما رأيك في الوجوه الجديدة بمسلسل " عتبات البهجة" ؟

أعجبني الفنان الصاعد خالد شباط وكنت أعتقد أنه وجه جديد وفوجئت بأبنائي يعرفوه جيدا وقالوا لي " يا بابا ده أشهر منك ".

- ما رأيك في المسلسلات المكونة من 15 حلقة ؟

هذا الأمر ليس جديد علينا حيث كانت المسلسلات القديمة كان معظمها حلقات قليلة العدد ثم ظهرت الحلقات الطويلة.

- هل علاقتك بالسوشيال ميديا زجل ؟

كنت أكتب للمسرح والتليفزيون لكن على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد خواطر.

- ما رأيك ف عرض المسلسلات عبر المنصات الالكترونية؟

كان في البداية الإقبال على المسلسلات ضعيف لكن حاليا انتشرت وأخذت حيز كبير من اهتمام الجمهور بسبب كثرة الإعلانات على شاش التليفزيون.

- هل الفنان صلاح عبدالله يعمل على تعديل السيناريو قبل تصويره الدور ؟

معظم شغلي أقوم ببعض التعديلات بالاتفاق مع المخرج أو المؤلف، والأهم أن تكون الإضافة لا تؤثر على الدراما أو الشخصية الذي أجسدها ولا الشخصيات الأخرى.

- هل تواجد الفنان في شهر رمضان يختلف عن المشاركة خارج الموسم ؟

بالعكس أغلب المشاهدة تكون للفنان خارج رمضان مثل مسلسل " ذئاب الجبل " كان خارج شهر رمضان وحقق نجاح كبير وكان في الماضي المشاركة بها حالة من التميز، وهناك عمل يحقق نجاح في رمضان وآخر لم يحالفه حظ المشاهدة خلال شهر رمضان ثم يلقى نجاحه بعد رمضان مثل مسلسل " حديث الصباح والمساء ".

- ما هي عاداتك في شهر رمضان الكريم ؟

احافظ على العادات التي تربيت عليها منذ صغري مع أسرتي ثم طبقتها مع أبنائي وأحفادي وأزواج بناتي وأتمنى من الله الستر والصحة وسعادة أبنائي.



- ما الأفضل لك السينما أم الدراما ؟

شاركت في أعمال سينمائية كانت مهمة وواضحة خاصة مع انتشار الفيديو في الماضي ولكن الأهم بالنسبة لي هو المسرح وحاليا الاهتمام بالدراما.

- ما هي أعمالك القادمة ؟

بدأت تصوير مسلسل " تيتا زوزو" مع الفنانة القديرة إسعاد يونس وسوف نستكمل تصوير بعد العيد.

- ما الدور الذي تتمناه الفترة القادمة ؟

لم أحدد دور بعينه ولكن أنا من عشاق الأفلام القديمة وكنت متأثر بشخصية نجيب الريحاني وزكي رستم ومحمود المليجي.

- من المطرب المفضل لك ؟

هي الست أم كلثوم وأيضا عبدالحليم حافظ ومحرم فؤاد ومن القديم محمد قنديل ومحمد عبدالمطلب.

- هل المهرجانات القائمة بتكريم الفنانين تعمل على ارضاءه؟

ليست كل المهرجانات ولكن الرسمية بسعى لحضورها مثل مهرجان المسرح المصري ومهرجان الاسكندرية والقاهرة السينمائي ودار الأوبرا.

