نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شقو" يكتسح الايرادات ويحقق أعلي إيراد يومي لفيلم مصري بموسم عيد الفطر بالسينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم "شقو" أعلي ايراد يومي لفيلم مصري في تاريخ السينما ضمن موسم عيد الفطر المبارك فقد اقتربت إيراداتة من ١٠ مليون جنيه وذلك أمس الخميس في ثاني ايام عيد الفطر المبارك فقط.

وتحت قيادة المخرج كريم السبكي، جمع عدد من الأبطال منهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم الفنان أحمد فهمي، والعمل من إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري.

مع العلم أنه بذلك يقترب "شقو" من تحقيق " ٢٠ مليون " جنيه إيرادات بعد يومين فقط من عرضه بدور العرض السينمائية بمصر.

حيث قد حقق ليله وقفه عيد الفطر المبارك مليون و٢٠٠ ألف جنيها وأول ايام عيد الفطر المبارك ٧ مليون جنيها وثاني أيام عيد الفطر أمس ٩ مليون و٨٠٠ ألف جنيها.