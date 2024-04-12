نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الاعلان الترويجي الرسمي لفيلم Michael في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الاعلان الترويجي الرسمي للفيلم المرتقب Michael الذي يعتبر اول فيلم سينمائي يجسد قصة حياة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون.

ونقلت ديلي ميل الاعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد، الذي يجسد به دور البطولة الرئيسي، جعفر جاكسون، نجل شقيق النجم الراحل ماكيل جاكسون.

وكان قد وجه المخرج ويد روبنسون انتقادات حادة للفيلم الذي يجرى تصويره حاليا عن قصة حياة مايكل جاكسون.

ووفق ديد لاين، المخرج الذي اشرف على اخراج الفيلم الوثائقي عن جاكسون نفسه، اعتبر الفيلم بكونه مخصص لغسيل سمعة نجم البوب الراحل.

و ظهر جعفر جاكسون، في أول إطلالة له من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد المقتبس من قصة حياته عمه الاسطورة الراحة مايكل جاكسون.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، الذي سيكون اول عمل سينمائي عن قصة حياة مايكل جاكسون، ويجرى تصويره حاليا في مدينة لوس أنجلوس.

تقرر رسميا العمل على مشروع سينمائية جديد، عن السيرة الذاتية لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، على أن يقوم بتجسيد شخصية جاكسون في الفيلم نجل شقيقه جعفر جاكسون.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن الفنان الشاب البالغ من العمر 26 عام، سيجسد شخصية عمه في بدايات حياته المهنية، وهو نجل "جيرماين جاكسون" أحد اشقاء النجم الراحل مايكل جاكسون.

فنان واعد

وتقول الصحيفة البريطانية، أن الممثل الشاب جعفر جاكسون، تعلم الغناء والرقص من سن الـ 12، واختياره لتجسيد شخصية عمه الأشهر في مجال الترفيه والغناء يعتبر اختيار موفق حسب رأي النقاد.

ويأتي العمل على مشروع سينمائي عن مايكل جاكسون بعد مرور ما يزيد عن 10 سنوات على وفاته في سن الـ 50 عام 2009.

تفاصيل عن العمل

وفيلم السيرة الذاتية الخاص بمايكل جاكسون، سيكون من اخراج المخرج الأمريكي الشهير Antoine Fuqua، وستتولى مهمة انتاجه وتوزيعه شركة الانتاج السينمائي الأمريكية الشهيرة "ليونز جيت".

وشارك جعفر مشاعره تجاه اختياره لهذا الدور المميز، عبر تغريدة له على حسابه الخاص على موقع تويتر، حيث قال أنه يشعر بالامتنان والفخر لكونه نجح في حصد هذه الفرصة المميزة.