نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور لـ منة فضالي بفستان صيفي على البحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور لها خلال استمتاعها بالأجواء الصيفية، ظهرت بفستان صيفي بلا أكمام وألوان أنيقة موزعة على الفستان على طريقة DIY، وعلقت كاتبة: "هناك مقولة تقول: الحياة لن تعطيك كل ما تحب، ولكن القناعة ستجعلك تحب كل ما تملك".

أحدث أعمال منة فضالي

ومن ناحية اخري، شاركت الفنانة منة فضالي في رمضان 2024 بمسلسلين، هما: "كوبرا" من بطولة محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، معتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، وأحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي وآخرين، من تأليف أحمد أبو زيد، وإخرج أحمد شفيق.

وايضا شاركت في مسلسل "محارب" من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، ويعرض مسلسل محارب على قناة «cbc» في تمام الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الأولى 5:15 فجرًا، والأخرى 3:45 عصرًا، كما يعرض مسلسل محارب يوميًا وبشكل حصري على قناة CBC دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساءً.

اخر أعمال الفنانة منة فضالي

وكان اخر اعمال الفنانة منة فضالي هو مشاركتها في الموسم الرمضاني 2023، في عدد 3 مسلسلات ومنها مسلسل «سره الباتع»، والمسلسل السوري، «مقابلة مع السيد آدم ٢»، جعفر العمدة، ويعد جعفر العمدة أكثر المسلات التي حققت من خلالها نجاحها كبيرا من بطولة محمد رمضان، زينة، وإيمان العاصى، منة فضالي، مي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، تامر عبدالمنعم، وطارق الدسوقى، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث مسلسل «العمدة» لـ محمد رمضان في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عاما، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة.

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