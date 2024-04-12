نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالبورنص.. أحدث ظهور للفنانة ياسمين رئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت النجمة ياسمين رئيس مجموعة من الصور لها أثناء استعداداتها لحضور أحد المناسبات، ظهرت مرتدي البورنص الأبيض في أحد الفنادق، وتضع المكياج، مرتدية أقراط طويلة.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

ومن ناحية اخري، شاركت ياسمين رئيس في رمضان 2024، بمسلسل "جودر" يتكون من 15 حلقة، وهو مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، وحمل في السابق هذا الاسم مبدئيا.

أبطال مسلسل جودر

والعمل بطولة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج المتحدة وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.

قصة مسلسل جودر

المسلسل يحكي عن حكيم مصري أفنى عمره في دراسة العلوم، وتوصل لأربع كنوز ذخائر، من يملكها يتحكم في العالم، ومع تقدمه في العمر وخوفا من وقوع كنوزه في أيد شريرة، أحضر حروف الهجاء واختار اسما عشوائيا هو جودر، يشترط لقيامه بمهمته أن يكون اسم والدته في منزلة قمرية معينة هو فاطمة، واسم والده عمر، وبلده مصر. وبعد ولادة جودر، تبدأ قوى شريرة في محاولة السيطرة عليه منذ طفولته، بهدف الوصول إلى كهف الحكيم وفتحه والاستيلاء على الكنوز، وتحاول قوى أخرى خيرة حمايته، بالإضافة إلى صراع داخل أسرة جودر بين إخوته سالم وسليم.

آخر أعمال ياسمين رئيس

وكان آخر أعمال ياسمين رئيس فيلم «أنا لحبيبي» تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى- ياسمين رئيس- ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في الفيلم العديد من الفنانين، منهم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري، فيلمها « الفستان الأبيض»، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر"، احتفلت أسرة فيلم الفستان الأبيض مؤخرًا بعيد ميلاد ياسمين رئيس حيث فاجأها فريق العمل خلال تصوير مشاهدها في اللوكشن.. فيلم "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف.