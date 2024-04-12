عمرو يوسف لـ'دوت الخليج الفني': "مشاهد الأكشن في "شقو" صعبة.. والمنافسة في السينما متنوعة"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل صناع فيلم "شقو" الثلاثاء الماضي بالعرض الخاص لـ فيلم "شقو" في أحد سينمات مصر، بحضور أبطال الفيلم ومجموعة من النجوم.

عمرو يوسف يكشف عن أصعب المشاهد خلال العمل

وتحدث الفنان عمرو يوسف خلال اللقاء عن أصعب المشاهد التي واجهته خلال تصوير العمل وقال إن مشاهد الأكشن كانت هي الأصعب لأن توجد بها نسبة خطورة، لكن أوعدكم تستمتعوا بالفيلم ويعجبكم".

عمرو يوسف: من أسعد لحظات حياتي العمل مع يسرا

وتحدث عمرو أيضًا خلال لقائه مع دوت الخليج الفني عن سعادته بالعمل مع الفنانة يسرا وقال: "أسعد لحظات حياتي العمل مع الفنانة يسرا، فهي نجمة كبيرة ومتميزة وشرف ليا الوقوف قدامها".

عمرو يوسف يكشف عن رأيه في المنافسة السينمائية هذا العام

وكشف عمرو يوسف خلال لقائه عن رأيه في المنافسة السينمائية بين أفلام عيد الفطر وقال:" المنافسة مهمة ومتنوعة وكنا نتمنى يكون عندنا افلام اكتر يتنافس السنة دي لأن ده حاجه مهمه جدًا للسينما المصرية والعربية".

تفاصيل فيلم شقو

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم

أبطال فيلم شقو

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

آخر أعمال عمرو يوسف:

ويذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف هو مسلسل "الكتيبة 101" الذي شارك في بطولته آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور.

بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وقد حقق المسلسل شهرة واسعة فور عرضه على الشاشة، ونال على إعجاب الجمهور والنقاد.