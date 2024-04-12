أسماء أبو اليزيد لـ'دوت الخليج': "شخصية حنان جديدة.. وهذه أعمالي المقبلة" (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع صناع مسلسل صلة رحم السيطرة على السباق الرمضاني بأحداثه المثيرة التي جذبت انتباه المشاهد منذ عرضها، وتألقت النجمة أسماء أبو اليزيد بـ شخصية " حنان " حيث تعاطف معاها عدد كبير من الجمهور استطاعت خطف الأنظار بسهولة، لذلك يحاور دوت الخليج الفني النجمة أسماء أبو اليزيد وإليكم نص الحوار:

إية الدافع اللي حماسك لقبول شخصية حنان ؟

الدور جديد عليا والورق حلو أوى والكاست جميل.

من وجهه نظرك في قضية تأجر الأرحام بيكون لمين الحق في حضانة الطفل ؟

الموضوع جدالي وصعب اقدر أحدد أنا مين له أحقية في أمومة الطفل.

إيه شعورك كأم بديلة بعد مجئ الطفل؟

أكيد الموضوع موجع لأي أم بديلة وموجع للأم اللي اضطرتها الظروف لاستئجار رحم، صعب وجدالي.

أسماء أبو اليزيد

حدثنا عن التعاون للمرة التانية مع إياد نصار ومحمد جمعة؟

تعاون جميل وأنا بعزهم جدًا على المستوى الإنساني والفني.





هل كان لديكِ مخاوف من الدور وخصوصًا بعد تحريمه ؟



لأ، حبيت الدور والورق جدًا من البداية وتعاطفت مع حنان.

من وجهه نظرك اللي حنان عملته صح ولا لا ؟

حنان اضطرت تعمل حاجات كتير مكانتش تتمنى تعملها ظروفها ساقتها لكل حاجة من الأول.

أسماء أبو اليزيد



شايفه أن المسلسل اللي بيكون له قضية واقعية بيكون متسلط عليه الضوء أكتر ؟

شايفة أن العمل الحلو بيفرض نفسه بغض النظر عن موضوعه أو الفئة اللي بيندرج تحتها





هل في أعمال جديدة بتحضري ليها؟

فيلم الغربان هنستكمل تصويره بعد العيد إن شاء الله.