حسني شتا: 'مبسوط بالمهنة اللي بنتمي لها وبحب الأدوار الصعبة'



القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان حسني شتى أنه يحرص دائمًا على التنوع في اختيار الأدوار التي يجسدها ضمن الأعمال الفنية التي يشارك بها سواء في السينما أو التليفزيون.

وأشار حسني شتا، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلًا: «طول الوقت بسعى إني أعمل أدوار مختلفة، وده بيخلليني مبسوط بالمهنة اللي أنا شغال فيها وبنتمي لها، وطوال الوقت بدور على الأدوار اللي متبقاش شبيهه لشخصي، وبحب أدخل تجارب صعبة».

وأوضح حسني شتا أن تصنيفه كممثل جان، كان بالنسبة له تحدي في فترة ما، قائلًا: «كنت بعمل مسلسل الأب الروحي – شخصية صالح العتار، وملامح الشخصية وسيم ومهتم باللبس، والمسلسل لاقى نجاح كبير جدًا، ولما طلعت منه كانت كل الأدوار اللي بتجيلي نفس الشاب الوسيم، حتى جاء دوري في مسلسل أيوب مع أستاذ أحمد صالح، فكان التحدي إن إزاي حسني هيعمل شاب شعبي وابن بلد، وبعد نجاح أيوب بقى كل الحاجت اللي بتجيلي شعبي، فأنا بحاول طوال الوقت أخرج عن النمطية، وبقدم أقصى ما عندي عشان الشخصية توصل للناس وتبقى مصدقاها».