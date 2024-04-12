هبة مجدي: “خوفت على عيالي بعد الجزء الثالث من المداح'

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة هبة مجدي، أنها تحمست للمشاركة في الجزء الرابع من مسلسل المداح، بعد قراءة أول حلقتين؛ نظرًا لوجود موضوعات جديدة ومختلفة، وإضافة أدوار جديدة أيضًا في الأحداث.



هبة مجدي تعبر عن سعادتها بوجود فتحي عبدالوهاب في الجزء الرابع من المداح

وعبرت هبة مجدي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، عن سعادتها لوجود الفنان فتحي عبد الوهاب في المسلسل؛ لأن وجوده إضافة كبيرة، كما أنها تستفيد من العمل مع المخرج أحمد سمير فرج، بالإضافة إلى أن الفنان حمادة هلال محبوب جدًا، وحريص على تقديم عمل ناجح مثل الأجزاء السابقة.



وأضافت هبة مجدي قائلة: «كنت خارجة من رحاب في الجزء الثالث، بالأمومة والحاجات الغريبة اللي كانت فيها تعبتني نفسيًا وخوفت على عيالي وحاجة كانت صعبة جدًا، والحمد لله في الجزء الرابع، بيلعب على العلاقة اللي بينها وبين صابر، وبتقدم شر لأنها مش طيبة أو ي، ومش شريرة أو ي».

وأوضحت هبة مجدي أن الجزء الخاص بالجن والإثارة كان صعبًا للغاية، قائلة: «المشاهد اللي فيها الجن والرعب، مش سهلة على فكرة، كل مشهد فيه مش سهل، وكنت بحصن نفسي وبحاول أخد بالي من حياتي».

