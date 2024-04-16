حسن الرداد يكشف عن تفاصيل تعاونه مع إيمي سمير غانم

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أحمد جودة - القاهرة - صرح الفنان حسن الرداد، عن تعاونه في عمل فني مرة أخرى مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، بعد غياب الثنائي عن أعمال تجمعها منذ مسلسل عزمي وأشجان، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني عام 2018.

وقال حسن الرداد في تصريحات تلفزيونية، إنه يستأنف في الفترة القادمة على قراءة أوراق الأعمال الفنية المعروضة عليه، من أجل بدء التحضيرات لعمل فني سينمائي جديد خلال صيف 2024، موضحًا أن هذا العمل يجمعه مع زوجته إيمي سمير غانم في مسلسل كوميدي قريبًا.

رأي إيمي سمير غانم في مسلسل محارب

وكشفت إيمي سمير غانم عن رأيها في مسلسل محارب الذي عرض في الموسم الرمضاني 2024، وأكد حسن الرداد: إيمي معجبة بمسلسل محارب جدًا، وكانت بتشوفه كل يوم وبتسألني عن أحداث الحلقة الجديدة، وهي إنسانة غير مجاملة ورأيها حقيقي وبيهمني جدًا، والحمد لله إن المسلسل عاجبها.

آخر أعمال حسن الرداد

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان مشاركته في الموسم الرمضاني لعام 2024 بـ مسلسل محارب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: ناهد السباعي، أحمد زاهر، نرمين الفيقي، ملك زاهر، سلمى عثمان، محمود الليثي، عابد عناني، نور محمد، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد بشير.

ومسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، حيث يخوض حسن الرداد في مسلسله الجديد قصة شاب بسيط من الصعيد "عزيز" يعيش في مصر القديمة مع أسرته، حيث كان طالبًا متفوقًا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي.

وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

آخر ظهر لإيمي سمير غانم

وكانت إيمي سمير غانم قد ظهرت كضيفة شرف في فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد والذي عرض ضمن موسم أفلام 2023، وشارك في العمل كلا من: هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، رحاب الجمل، محمد محمود، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، محمد ثروت، سما إبراهيم، إنجي وجدان، وغيرهم، والعمل من إخراج ياسر سامي.