انت الأن تتابع خبر هيا الشعيبي ومي العيدان توثقان أجواء إنهاء خلافهما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أنهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد خلاف زميلتها مي العيدان والفنانة هيا الشعيبي، بعد تسع سنوات من الأزمة بينهما.



ونشرت مي العيدان صورة الصلح مع هيا الشعيبي عبر حسابها في إنستغرام، وكتبت: نعلن اليوم بكل حب وود وتسامح فتح صفحة جديدة بيني وبين أختي الصغرى الفنانة هيا الشعيبي أم فهد بعد 9 سنوات.



ونسبت مي هذه الخطوة لفجر السعيد، قائلة: طبعًا الفضل يعود للإعلامية فجر السعيد التي مدت يدها بهذا الصلح وفتحت لنا قلبها وبيتها لمد جسر التسامح والتصالح فيما بيننا وطي صفحات الخلافات والله يصلح الحال.



وتابعت: كلانا اعتذرت للأخرى وكل منا تمنى للآخر النجاح بكل قلب محب وصادق وعفى الله عن ما سلف والفال لكل المتخاصمين بالصلاح فلا يوجد أحلى من السلام وبالنهاية كلنا اعيال الكويت.



من جانبها، وثقت هيا الشعيبي مقطع فيديو ظهرت فيه رفقة مي العيدان عبر حسابها على "إنستغرام"، وقالت: أنا أحب أشكر أم عثمان، فجر السعيد اللي جمعتني مع ميوشة، لتعلق مي العيدان: فجر السعيد ما تجيب إلا الزين والطيب، وتحب كل الناس الحلوة اللي نفسها، وإن شاء الله ما بينا إلا الخير.



وأضافت هيا: الحمد لله تم الصلح بيني وبين مي العيدان واحنا خوات إن شاء الله والحمد لله، أم عثمان الغالية ربي يقومج بالسلامة .