نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد رمضان يكشف عن أعماله الفنية الفترة المقبلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كشف النجم اللبناني سعد رمضان،خلال تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل أعماله الفنية التي يستعد لطرحها الفترة المقبلة، وغيرها من الأمور.



وقال:" في عمل جديد سيظهر للنور قريبا، إذا كانت الأوضاع كويسة، عمل عراقي مصري، أغنية أول مرة أغانيها مختلفة عن اللي قدمته قبل كدة إن شاء الله تعجب الجمهور".



سعد رمضان يكشف عن موقفه من التمثيل

وأضاف:" عرضت عليا مسلسلات في رمضان ولكني رفضت لأنني لم أشعر أنها ستضيف قيمة لي وتضييع وقتي، التمثيل يستغرق الكثير من الوقت، ولا أريد أن يلهيني أي شيء عن الفن".

وتابع:" أحب أعمل دويتو مع شيرين عبد الوهاب أحبها جدا، لأنني أملك نفس استايل شيرين وأنا من محبيها، وبفضل عندما أقوم بعمل دويتو غنائي تكون خامات الصوت متشابهة مع بعضها البعض"

آخر أعمال سعد رمضان



والجدير بالذكر آخر أعمال سعد رمضان أغنية عندا شئ، وهي من كلمات والحان نبيل خوري، توزيع جورج قسيس، وإخراج المخرج شهاب شهاب الذي أخرج الأغنية من إطار الحب الاعتيادي واستبدلها بحب الأب لابنته.

وتقول كلمات أغنية عندا شي كالتالي: في عندا شي ما لقيتو بكل الناس.. في عندا شي حرك بقلبي إحساس، بحبا بالحكي وبحبا بالفعل ويلي بحسو إلا ما حسيتو من قبل.