"فيلم السرب" يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي بعد طرح البرومو الرسمي له

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم فيلم “السرب” مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد إعلان الشركة المتحدة البرومو الرسمي له وقد أعلنت أنه قريباً سيطرح في جميع دور العرض.

حيث نشر المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي لفيلم "السرب" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر الإعلان الرسمي وعلق عليه قائلاً: "دم المصريين خط أحمر".

تفاصيل فيلم "السرب"

تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، عمرو عبد الجليل، شريف منير،أحمد حاتم، اسر ياسين، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

تفاصيل برومو فيلم "السرب"

وتناول برومو فيلم السرب العديد من العمليات العسكرية التي قام بها رجال الجيش وتحاكي أحداثا حقيقية.

لقطات من برومو فيلم "السرب"

إعلان فيلم "السرب"

ومن خلال الإعلان الرسمي للعمل، الذي عرض وتم تداوله قبل الانتهاء من تصوير الفيلم، حيث أن فيلم السرب تم انتاجه لتجسيد ملحمة الثأر التي شنتها القوات المسلحة، على عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة درنة في ليبيا عام 2015، كذلك كافة العمليات العسكرية التي تمت بالفيلم كانت حقيقية وفي أماكن مشابهة تمامًا للأحداث الحقيقية، وكذلك قصة الفيلم مأخوذة عن بطولة حقيقية قريبة للأذهان حيث وقعت أحداثها في 2015 وتابعها وآلمت كل المصريين والرافضين للإرهاب، علاوة إلى أن الانتاج لم يستخدم أي نوع من أنواع "الجرافيك"، خلال تصوير مشاهد الفيلم لتبدو المشاهد كأنها في مسرح العمليات الحقيقي.